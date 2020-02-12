Что может измениться после увольнения Андрея Богдана?

В нашей системе власти важно не то, уходит ли человек с какой-то должности, а то, остаётся ли человек в команде президента. Формальные позиции вообще не так и много значат.

1) Формальные позиции вообще не так и много значат. Вот Зеленский сказал в интервью Интерфаксу хотя и о другом, но и об этом тоже: "Просто это немного разные вопросы – с кем я работаю и кому доверяю".

Увольнение Богдана из Офиса еще не значит, что президент уже не будет ему доверять. Они давно знакомы и через многое прошли, так что от них можно ожидать любых поворотов в общении.

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2) Хочу посмотреть, кто станет новым вице-премьером, который будет курировать экономику, энергетику и инфраструктуру. Премьер Гончарук говорил, что такое назначение готовится.

3) Вообще стоит обратить внимание на изменение концепции. Если сразу после смены власти главная политическая идея была типа – заведем молодых, новых и пусть работают. Теперь добавилось: нужны опытные люди, которые понимают, как функционирует аппарат, и чувствуют, что происходит на земле. Это явно будет видно дальше в кадровой политике и в том, чья оценка будет перевешивать при выборе тех или иных вариантов решений.

4) Ермак в интервью Евгению Киселеву вчера сказал, что типа еще не понятно, а есть ли в Москве указ по Суркову и типа будет ли заниматься Дмитрий Козак украинским направлением. И вот сегодня из Москвы пришел ответ – будет Козак. Но важно понимать, что это только часть ответа и еще не ясно, а в отставке ли таки Сурков и что он будет делать дальше.

5) Ермак всегда подчеркивал, что он помощник президента не по внешней политике, а по специальным поручениям. Как во внешней политике, так и во внутренней. Сейчас внутренних вопросов у него точно прибавится просто в силу должности. Так что, или вырастет роль МИДа или, при другом сценарии, чуть больше внутренних вопросов перейдет к новому помощнику президента или к другим людям в Офисе.

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