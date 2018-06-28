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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Что может предложить туристам Арабатская стрелка в Херсонской области: впечатляющие фото

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Отдохнуть в Украине можно не хуже, чем на заморских курортах. Ярким подтверждением этого является морское побережье Херсонщины, особенно Арабатская стрелка.

В течение сезона более миллиона отдыхающих принимает пограничная Арабатская Стрелка. На комфортной, а главное – безопасной песчаной косе.

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Условия отдыха там рассчитаны на любую толщину кошелька. Например, деревянный домик без удобств будет стоить 300 гривен в сутки.

"Главное, чтобы море было и не нужно ни телевизора, ни кондиционера", – считает турист Андрей.

Номер в комфортном отеле будет стоить 1200 гривен. Но и там – свободных мест уже нет.

Эти номера пользуются высоким спросом, поскольку в них – все есть. Особенно с видом на море. Конечно, все просят, чтобы было видно море и бассейн,
– рассказала администратор гостиницы Ирина Свистун.

Относительно питания – борщ, каша, котлеты. Часть отелей предлагает шведскую линию питания.

Арабатская стрелка с высоты птичьего полета

Туристы от такого сервиса в восторге. Местные же отмечают, что розвитие региона в тристичному плане началось после аннексии Крыма.

"Случайно попали. Ехали в Крым, а не пустили. А ребенок без загранпаспорта. И вот остановились, выбрали наугад", – сообщила туристка Людмила.

Бизнес и власть наконец оценили уникальную землю. Некоторые отели построили переселенцы из Донецкой области, в прошлом году в них побывали более 30 тысяч туристов.

Почему бы не сделать у нас аналог, чтобы не ехали за границу, а оставались в Украине отдыхать? Ведь наш климат нам более приятный, особенно для детей,
– считает руководитель гостиничного бизнеса Нелли Савчук.

На Арабатке можно и оздоровиться, например, благодаря клинике с термальным источником.

Термальный источник на Арабатской стрелке

Арабатка идеально подходит для детей благодаря мелком морю. В дополнение же к теплому морю и комфортному отелю – ряд развлечений, которые есть на Арабатке. Шоу дельфинов, американские горки, самый большой аквапарк в Украине.

"Здесь у нас работает служба спасателей-инструкторов, которые пристально наблюдают за безопасностью и на старте, и на финише", – рассказал руководитель аквапарка Александр Щирский.

Несмотря на близкое соседство с оккупированным Крымом Арабатка – безопасный курорт.

Военные находятся в местах постоянной дислокации и это вообще никоим образом не мешает отдыху, потому что они сосредоточены в тех местах, где турист не имеет возможности их видеть,
– в этом убеждает заместитель председателя Херсонской ОГА Андрей баллона.

В прошлом году на Арабатской стрелке отдохнули более миллиона туристов, в этом году здесь ожидают еще больше гостей.

Теги: Новости Украины отдых Новости Херсона
Источник: 24 канал
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