Синоптик сообщила, каких сюрпризов ждать от погоды в ближайшие дни

В среду, 27 июня, значительная часть территории Украины окажется в зоне порывистого и сильного ветра.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Эти зеленые веселые поляны – места прогноза сильного ветра 27 июня. Осторожно ходите под домами, внимательно смотрите, где паркуете машину, не оставьте сквозняков в квартире, чтобы не заблокировать кота в одной комнате", – написала она.

Синоптик добавила, что в ближайшие дни Украине будут характерны погодные контрасты.

"Жара на Востоке и свежесть на Западе создают значительный температурный контраст. Именно в зоне таких контрастов рождаются ливни, грозы, град и даже смерчи", – предупредила Диденко.

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Она отметила, что в ближайшие дни, включая Днем Конституции и сопутствующими выходные, на Западе, в Центре, на Севере и в Одесской области в отдельных районах – сильные и мощные ливни, грозы, град.

В условиях сильных контрастов, жары и влажного воздуха даже вероятные милкомасштабни смерчи. Поэтому если вы собираетесь на выходные в дорогу, на природу, в поле, в лес, на речку или море – будьте внимательны и осторожны,

– добавила Диденко.