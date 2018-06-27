Синоптик сповістила, яких сюрпризів чекати від погоди у найближчі дні

У середу, 27 червня, значна частина території України опиниться у зоні поривчастого та сильного вітру.

Про це у Facebook сповістила синоптик Наталка Діденко.

"Ці зелені веселі галявини – місця прогнозу сильного вітру 27 червня. Обережно ходіть під будинками, уважно дивіться, де паркуєте машину, не залишіть протягів у квартирі, щоб не заблокувати кота в одній кімнаті", – написала вона.

Синоптик додала, що загалом у найближчі дні Україні будуть характерні погодні контрасти.

"Спека на Сході та свіжість на Заході створюють значний температурний контраст. Саме в зоні таких контрастів народжуються зливи, грози, град і навіть смерчі", – попередила Діденко.

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Вона відзначила, що найближчими днями, включно з Днем Конституції та супутними вихідними, на Заході, у Центрі, на Півночі та на Одещині в окремих районах – сильні та потужні зливи, грози, град.

За умов сильних контрастів, спеки та вологого повітря навіть ймовірні мілкомасштабні смерчі. Тому якщо ви збираєтесь вихідними в дорогу, на природу, у поле, в ліс, на річку чи море – будьте уважними і обережними,

– додала Діденко.