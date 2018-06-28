Що може запропонувати туристам Арабатська стрілка на Херсонщині: фото

Відпочити в Україні можна не гірше, ніж на заморських курортах. Яскравим підтвердженням цього є морське узбережжя Херсонщини, а особливо Арабатська стрілка.

Впродовж сезону понад мільйон відпочивальників приймає прикордонна Арабатська Стрілка. На комфортній, а головне – безпечній піщаній косі.

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Умови відпочинку там розраховані на будь-яку товщину гаманця. Наприклад, дерев'яний будиночок без зручностей вартуватиме 300 гривень на добу.

"Головне, щоб море було, і не потрібно ні телевізора, ні кондиціонера", – вважає турист Андрій.

Номер у комфортному готелі буде коштувати 1200 гривень. Але і там – вільних місць уже немає.

Ці номери користуються високим попитом, оскільки у них – все є. Особливо з видом на море. Звісно, усі просять, щоб було видно море і басейн,

– розповіла адміністратор готелю Ірина Свистун.

Щодо харчування – борщ, каша, котлети. Частина готелів пропонує шведську лінію харчування.



Арабатська стрілка з висоти пташиного польоту

Туристи від такого сервісу у захваті. Місцеві ж зауважують, що розвитор регіону у тристичному плані почався після анексії Криму.

"Випадково потрапили. Їхали до Криму, а не пустили. А дитина без закордонного паспорта. І ось зупинились, вибрали навгад", – повідомила туристка Людмила.

Бізнес і влада нарешті оцінили унікальну землю. Деякі готелі побудували переселенці з Донеччини, торік у них побували понад 30 тисяч туристів.

Чому б не зробити у нас аналог, щоб не їхали закордон, а залишались в Україні відпочивати? Адже наш клімат нам більш приємний, особливо для дітей,

– вважає керівник готельного бізнесу Неллі Савчук.

На Арабатці можна й оздоровитись, наприклад, завдячи клініці з термальним джерелом.



Термальне джерело на Арабатській стрілці

Арабатка ідеально підходить для дітей завдяки мілкому морю. На додачу ж до теплого моря і комфортного готелю – низка розваг, які є на Арабатці. Шоу дельфінів, американські гірки, найновіший аквапарк в Україні.

"Тут у нас працює служба рятівників-інструкторів, які пильно спостерігають за безпекою і на старті, і на фінішіц", – розповів керівник аквапарку Олександр Щирський.

Незважаючи на близьке сусідство з окупованим Кримом Арабатка – безпечний курорт.

Військові перебувають у місцях постійної дислокації і це взагалі ніяким чином не заважає відпочинку, тому що вони зосереджені в тих місцях, де турист не має можливості їх бачити,

– у цьому переконує заступник голови Херсонської ОДА Андрій Балонь.

Торік на Арабатській стрілці відпочили понад мільйон туристів, цьогоріч тут очікують ще більше гостей.