14:45
28 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
28°C 20°C
  • п'ятниця
    27°C 21°C
  • субота
    24°C 15°C
  • неділя
    17°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кліщ Кадиров. Кокаїновий король Мундіалю
Вєсті Кремля
22:06, 27 червня
Вєсті.UA. Піднесені стосунки Ляшка і Коломойського. Пекельне привітання для Захарченка
Вєсті.UA
20:09, 27 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Що може запропонувати туристам Арабатська стрілка на Херсонщині: фото

259 Читать новость на русском

Відпочити в Україні можна не гірше, ніж на заморських курортах. Яскравим підтвердженням цього є морське узбережжя Херсонщини, а особливо Арабатська стрілка.

Впродовж сезону понад мільйон відпочивальників приймає прикордонна Арабатська Стрілка. На комфортній, а головне – безпечній піщаній косі.

Читайте також: Синоптик сповістила, яких сюрпризів чекати від погоди у найближчі дні

Умови відпочинку там розраховані на будь-яку товщину гаманця. Наприклад, дерев'яний будиночок без зручностей вартуватиме 300 гривень на добу.

"Головне, щоб море було, і не потрібно ні телевізора, ні кондиціонера", – вважає турист Андрій.

Номер у комфортному готелі буде коштувати 1200 гривень. Але і там – вільних місць уже немає.

Ці номери користуються високим попитом, оскільки у них – все є. Особливо з видом на море. Звісно, усі просять, щоб було видно море і басейн,
– розповіла адміністратор готелю Ірина Свистун.

Щодо харчування – борщ, каша, котлети. Частина готелів пропонує шведську лінію харчування.


Арабатська стрілка з висоти пташиного польоту

Туристи від такого сервісу у захваті. Місцеві ж зауважують, що розвитор регіону у тристичному плані почався після анексії Криму.

"Випадково потрапили. Їхали до Криму, а не пустили. А дитина без закордонного паспорта. І ось зупинились, вибрали навгад", – повідомила туристка Людмила. 

Бізнес і влада нарешті оцінили унікальну землю. Деякі готелі побудували переселенці з Донеччини, торік у них побували понад 30 тисяч туристів. 

Чому б не зробити у нас аналог, щоб не їхали закордон, а залишались в Україні відпочивати? Адже наш клімат нам більш приємний, особливо для дітей,
– вважає керівник готельного бізнесу Неллі Савчук. 

На Арабатці можна й оздоровитись, наприклад, завдячи клініці з термальним джерелом.


Термальне джерело на Арабатській стрілці

Арабатка ідеально підходить для дітей завдяки мілкому морю. На додачу ж до теплого моря і комфортного готелю – низка розваг, які є на Арабатці. Шоу дельфінів, американські гірки, найновіший аквапарк в Україні.

"Тут у нас працює служба рятівників-інструкторів, які пильно спостерігають за безпекою і на старті, і на фінішіц", – розповів керівник аквапарку Олександр Щирський. 

Незважаючи на близьке сусідство з окупованим Кримом Арабатка – безпечний курорт.

Військові перебувають у місцях постійної дислокації і це взагалі ніяким чином не заважає відпочинку, тому що вони зосереджені в тих місцях, де турист не має можливості їх бачити,
– у цьому переконує заступник голови Херсонської ОДА Андрій Балонь.

Торік на Арабатській стрілці відпочили понад мільйон туристів, цьогоріч тут очікують ще більше гостей.

Теги: Новини України Новини Херсона відпочинок
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук