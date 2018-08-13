Что может спровоцировать эскалацию конфликта в районе Станицы Луганской

О сил и средств ВСУ в районе поселка Станица Луганская на Донбассе может повлечь эскалацию военного конфликта в этом регионе.

Об этом заявила экс-председатель Луганской областной государственной администрации Ирина Веригина, передает "Интерфакс".

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Я помню в 2014 году, как мы кровью отстаивали каждый клочок земли в Станице Луганской, и сейчас это просто стратегический объект, и там просто невозможно отвести силы, потому что там под обстрел попадает Счастьевская ТЭС, и мы сдаем полностью мост, который на сегодня является "мостом жизни", соединяющий оккупированную территорию Луганской области и неоккупированную. Мы сдаем часть нашей территории, и это приведет к эскалации конфликта,

– заметила чиновница.

Кроме того, она напомнила, что ранее были достигнуты договоренности об открытии контрольного пункта въезда/выезда в населенном пункте Золотое, но этого до сих пор так и не произошло.

"Почему? Потому что на той стороне (оккупированной территории Луганской области – "24") дорога, которая сейчас оккупирована, заминирована, там стоит российская техника, и никто не хочет, чтобы ОБСЕ фиксировала эту российскую технику на той территории, которая захвачена боевиками", – подчеркнула Веригина.

Экс-председатель Луганской ОГА рассказала, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в последнем отчете отметили, что украинско-российскую границу постоянно нарушают со стороны оккупированной территории и также была зафиксирована военная техника и люди.