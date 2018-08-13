Що може спровокувати ескалацію конфлікту в районі Станиці Луганської

У разі відведення сил і засобів ЗСУ у районі селища Станиця Луганська на Донбасі може спричинити ескалацію військового конфлікту в цьому регіоні.

Про це заявила екс-голова Луганської обласної державної адміністрації Ірина Верігіна, передає "Інтерфакс".

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Я пам'ятаю в 2014 році, як ми кров'ю відстоювали кожен клаптик землі в Станиці Луганській, і зараз це просто стратегічний об'єкт, і там просто неможливо відвести сили, тому що там під обстріл потрапляє Щастинська ТЕС, і ми здаємо повністю міст, який на сьогодні є "мостом життя", який сполучає окуповану територію Луганської області та неокуповану. Ми здаємо частину нашої території, і це призведе до ескалації конфлікту,

– зауважила чиновниця.

Окрім того, вона нагадала, що раніше було досягнуто домовленостей про відкриття контрольного пункту в'їзду/виїзду в населеному пункті Золоте, але цього досі так і не сталося.

"Чому? Тому що на тому боці (окупованої території Луганської області – "24") дорога, яка зараз окупована, замінована, там стоїть російська техніка, і ніхто не хоче, щоб ОБСЄ фіксувала цю російську техніку на тій території, яка захоплена бойовиками", – наголосила Верігіна.

Екс-голова Луганської ОДА розповіла, що спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в останньому звіті зазначили, що українсько-російський кордон постійно порушують з боку окупованої території і також було зафіксовано військову техніку та людей.