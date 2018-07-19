Росія може захопити новий регіон в Україні: Тимчук назвав область

Російська Федерація, готуючи низку провокацій та терористичних актів в окупованому Криму, робить це для створення приводу для залучення російських військ до нападу на Херсонську область.

Про це заявив координатор "Інформаційного опору", нардеп від "Народного фронту", Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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Політик зауважив, що критична економічна, екологічна ситуація на півострові та утиски населення російськими силовиками серйозно впливають на соціально-політичну ситуацію в Криму.

У зв'язку з цим, Кремль розглядає варіант створення передумов введення більш жорсткого поліцейського режиму в Криму та створення штучного приводу для залучення ЗС РФ, а також ескалації російсько-української війни з захопленням частини південно-східної території Херсонської області,

– наголосив Тимчук.

Крім того, нардеп додав, що через підконтрольні Кремлю ЗМІ починається кампанія з формування громадської думки про чинну загрозу в окупованому Криму. Це, на думку Тимчука, може створити штучний привід для застосування російських військ для захоплення Херсонщини.

Нагадаємо, координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук також заявив, що спецслужби Росії розглядають можливість проведення в кінці липня - на початку серпня 2018 року низки провокацій в окупованому Криму, зокрема здійснення терористичних актів проти цивільного населення півострова з масовими жертвами. Окрім того, Росія розміщує численний військовий контингент і перекидає величезну кількість бойової техніки та ракетних комплексів на територію Криму.