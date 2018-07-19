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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Россия может захватить новый регион в Украине: Тымчук назвал область

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Россия может напасть на Херсонскую область
Россия может напасть на Херсонскую область / Фото из открытых источников

Российская Федерация, готовя ряд провокаций и террористических актов в оккупированном Крыму, делает это для создания повода для привлечения российских войск к нападению на Херсонскую область.

Об этом заявил координатор "Информационного сопротивления", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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Политик отметил, что критическая экономическая, экологическая ситуация на полуострове и притеснения населения российскими силовиками серьезно влияют на социально-политическую ситуацию в Крыму.

В связи с этим, Кремль рассматривает вариант создания предпосылок введения более жесткого полицейского режима в Крыму и создания искусственного повода для привлечения ВС РФ, а также эскалации российско-украинской войны с захватом части юго-восточной территории Херсонской области,
– отметил Тымчук.

Кроме того, нардеп добавил, что через подконтрольные Кремлю СМИ начинается кампания по формированию общественного мнения о существующей угрозе в оккупированном Крыму. Это, по мнению Тымчука, может создать искусственный повод для применения российских войск для захвата Херсонской области.

Напомним, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук также заявил, что спецслужбы России рассматривают возможность проведения в конце июля – начале августа 2018 ряда провокаций в оккупированном Крыму, в частности осуществление террористических актов против гражданского населения полуострова с массовыми жертвами. Кроме того, Россия размещает многочисленный военный контингент и перебрасывает огромное количество боевой техники и ракетных комплексов на территорию Крыма.

Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма война Новости Херсона
Источник: 24 Канал
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