Спецслужбы РФ готовят серьезные провокации против Украины, – Тымчук

Спецслужбы России рассматривают возможность проведения в конце июля - начале августа 2018 ряда провокаций в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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Он отметил, что готовится осуществление террористических актов против гражданского населения оккупированного Крыма с массовыми жертвами.

Основными объектами атак могут стать общественные места (торговые центры, рынки, массовые мероприятия) и объекты инфраструктуры (пункты водоснабжения и склады с горючим),

– рассказал Тымчук.

Также группа зафиксировала размещение многочисленного воинского контингента и переброску огромного количества боевой техники и ракетных комплексов на территорию Крыма.



"Все эти провокации Кремля, по традиции, будут списаны на "украинские ДРГ" и "кровавую хунту". Об этом уже "намекнул" во время визита в Севастополь секретарь Совета безопасности РФ Патрушев, заявив, что в настоящее время существует высокая угроза дестабилизации ситуации в Крыму в результате агрессивной политики украинских властей и членов радикально настроенных проукраинских организаций", – добавил Тымчук.