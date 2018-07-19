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Трамп и Путин могли договориться о выполнении Украиной минских соглашений, – эксперт

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Путин заявил, что Украина должна выполнить минские соглашения
Путин заявил, что Украина должна выполнить минские соглашения / Фото из открытых источников

После переговоров Трампа и Путина следует ожидать более жестких отношений Запада с Россией и усиление санкций со стороны США. Но Трамп еще больше ухудшил отношения с Европой.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Сергей Постоловский.

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Эксперт отметил, что в США очень негативную реакцию вызвало поведение и позиция Трампа во время пресс-конференции. После чего Трамп стал оправдываться, что он хотел сказать другую фразу касаемо американской разведки. В то же время, по мнению политолога, Трамп и Путин во время разговора тет-а-тет говорили об Украине и могли дойти до определенных договоренностей.

Путин во время пресс-конференции сказал важную фразу: США должны более активно влиять на Украину относительно выполнения минских соглашений. Как известно, Россия хочет выполнения Украиной политической части "Минска-2", то есть особого статуса ОРДЛО, проведение там выборов, амнистии боевиков. Не исключено, что за закрытыми дверями об этом был разговор,
– отметил Сергей Постоловский.

Также эксперт обращает внимание на слова Путина о том, что "мы провели референдум в Крыму". И это стали убирать из всех российских СМИ. Но, замечает Постоловский, выражение есть в записи.

"Если бы украинский МИД был действительно профессиональным, то не обращался бы в Госдеп США с просьбой объяснить, что там Трамп и Путин обсуждали по Украине. Вместо этого нужно использовать эту ситуацию, чтобы достучаться ко всему Западу, подчеркивая, что слова Путина о референдуме – еще один доказательство незаконной аннексии Крыма", – подчеркнул Постоловский.

По словам политолога, как бы это печально ни звучало, Путин выглядел более уверенным и сильным. А Трамп только продолжил ухудшать отношения с Европой. После переговоров сделал очередные заявления о Черногории, сказав, что ее присоединение к НАТО может привести к вовлечению Альянса в войну. Таким образом Трамп не так настраивает против себя Черногорию, как ослабляет позиции и имидж НАТО.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Во время пресс-конференции Путин отметил, что "позиция президента Трампа по Крыму известна, он ее придерживается, говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации. У нас другая точка зрения, мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом и уставом ООН. Для нас этот вопрос закрыт. В то же время Путин не объяснил, как Россия могла проводить псевдореферендум в соответствии с международным правом, если в тот день Крым оставался в составе Украины.

Теги: Аннексия Крыма Новости политики Новости Украины Украина – Россия Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года Минские договоренности
Источник: 24 канал
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