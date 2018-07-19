Трамп і Путін могли домовитися про виконання Україною мінських угод, – експерт

Після переговорів Трампа і Путіна треба очікувати більш жорстких відносин Заходу з Росією і посилення санкцій з боку США. Але Трамп ще більше погіршив стосунки з Європою.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Сергій Постоловський.

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Експерт зауважив, що в США дуже негативну реакцію викликала поведінка і позиція Трампа під час прес-конференції. Після чого Трамп став виправдовуватися, що він хотів сказати іншу фразу щодо американської розвідки. Водночас, на думку політолога, Трамп і Путін під час розмови тет-а-тет розмовляли про Україну і могли дійти до певних домовленостей.

Путін під час прес-конференції сказав важливу фразу: США повинні більш активно впливати на Україну щодо виконання мінських угод. Як відомо, Росія хоче виконання Україною політичної частини "Мінська-2", тобто особливого статусу ОРДЛО, проведення там виборів, амністії бойовиків. Не виключено, що за зачиненими дверима про це була розмова,

– зазначив Сергій Постоловський.

Також експерт звертає увагу на слова Путіна про те, що "ми провели референдум у Криму". І Це стали прибирати з усіх російських ЗМІ. Але ж, зауважує Постоловський, вислів є в записі.

"Якби українське МЗС було дійсно професійне, то не зверталося б до Держдепу США з проханням пояснити, що там Трамп і Путін обговорювали по Україні. Натомість треба використати цю ситуацію, щоб стукати до всього Заходу, наголошуючи, що слова Путіна про референдум – ще один доказ незаконної анексії Криму", – наголосив Постоловський.

За словами політолога, як би це сумно не звучало, Путін виглядав більш впевненим і сильним. А Трамп тільки продовжив погіршувати відносини з Європою. Після перемовин зробив чергові заяви щодо Чорногорії, сказавши, що її приєднання до НАТО може призвести до втягнення Альянсу у війну. Таким чином Трамп не так налаштовує проти себе Чорногорію, як послаблює позиції та імідж НАТО.

Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним. Під час прес-конференції Путін зазначив, що "позиція президента Трампа по Криму відома, він її притримується, говорить про незаконність приєднання Криму до Російської Федерації. У нас інша точка зору, ми вважаємо, що ми провели референдум у строгій відповідності з міжнародним правом та уставом ООН. Для нас це питання закрите. Водночас Путін не пояснив, як Росія могла проводити псевдореферендум у відповідності до міжнародного права, якщо на день в той час Крим залишався у складі України.