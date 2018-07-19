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Спецслужби РФ готують серйозні провокації проти України, – Тимчук

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Росія планує провокації в окупованому Криму
Росія планує провокації в окупованому Криму / Фото з вільних джерел

Спецслужби Росії розглядають можливість проведення в кінці липня - початку серпня 2018 року низки провокацій в окупованому Криму.

Про це повідомляє координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

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Він зазначив, що готується здійснення терористичних актів проти цивільного населення окупованого Криму з масовими жертвами.

Основними об'єктами атак можуть стати громадські місця (торгові центри, ринки, масові заходи) і об'єкти інфраструктури (пункти водопостачання та склади з пальним),
– розповів Тимчук.

Також група зафіксувала розміщення численного військового контингенту і перекидання величезної кількості бойової техніки і ракетних комплексів на територію Криму.

"Всі ці провокації Кремля, за традицією, будуть списані на "українські ДРГ" і "криваву хунту". Про це вже "натякнув" під час візиту до Севастополя секретар Ради безпеки РФ Патрушев, заявивши, що в даний час існує висока загроза дестабілізації ситуації в Криму в результаті агресивної політики української влади і членів радикально налаштованих проукраїнських організацій", – додав Тимчук.

 

Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Анексія Криму Новини Криму Теракт
Джерело: 24 Канал
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