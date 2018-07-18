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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Россия может ударить по Украине с трех направлений, – эксперт

292 Читати новину українською
Путин не откажется от идеи проложить путь в Крым?
Путин не откажется от идеи проложить путь в Крым? / 24 канал

Украина должна быть готовой к удару российского агрессора с трех направлений. Есть угроза совершения Россией попыток отхватить часть территорий, особенно, на Мариупольском направлении, чтобы соединиться с Крымом.

Об этом 24 каналу рассказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

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Специалист подчеркнул: хотя Россия ведет против Украины войну малой интенсивности, но это настоящая, а не гибридная война. По словам Хары, в Украине широкомасштабная военная эскалация, потому что оккупирован Крым, на Донбассе постоянные обстрелы со стороны пророссийских боевиков. А гибридную войну Россия ведет против США, Германии, других стран Запада.

Поэтому вероятность того, что РФ, в частности, попытается захватить часть территории Украины до Каховки из-за блокады Киевом водоснабжения воды в Крым. На полуострове за время аннексии очень деградировало сельское хозяйство. В общем военная угроза существует на нескольких направлениях.

Мы должны быть готовы к удару с оккупированного Россией Приднестровья на Одесском направлении. Во-вторых, с Черного и Азовского морей, где находятся наши торговые пути и поставки импорта в Украину. Конечно, на Донбассе. Россия вдоль границы с Украиной построила новые военные базы ударного назначения. А еще Кремль может использовать территорию Беларуси, которая является военно-политическим союзником России,
– отметил Александр Хара.

Напомним, Петр Порошенко заявил, что Россия на оккупированной ею территории увеличивает свое военное присутствие, кроме того, благодаря ее дерзким действиям ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах. Поэтому, вполне вероятно, что Кремль готовит военную операцию атаки на Мариуполь, чтобы можно было нанести значительный экономический удар по Украине.

Ранее, 8 июля, береговая охрана пограничной службы ФСБ РФ перехватила в Азовском море 7 торговых судов, направлявшихся из Бердянска и Мариуполя.

Теги: Операция Объединенных сил Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Украина – Россия
Источник: 24 канал
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