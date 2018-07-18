Росія може вдарити по Україні з трьох напрямків, – експерт

Україна повинна бути готовою до удару російського агресора з трьох напрямків. Є загроза здійснення Росією спроб відхопити частину територій, особливо, на Маріупольському напрямі, щоб з’єднатися з Кримом.

Про це 24 каналу розповів дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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Фахівець наголосив: хоча Росія веде проти України війну малої інтенсивності, але це справжня, а не гібридна війна. За словами Хари, в Україні широкомасштабна військова ескалація, тому що окуповано Крим, на Донбасі постійні обстріли з боку проросійських бойовиків. А гібридну війну Росія веде проти США, Німеччини, інших країн Заходу.

Тому є імовірність того, що РФ, зокрема, спробує захопити частину територій України до Каховки через блокаду Києвом водопостачання води в Крим. На півострові за час анексії дуже деградувало сільське господарство. Загалом військова загроза існує з кількох напрямків.

Ми повинні бути готовими до удару з окупованого Росією Придністров’я на Одеському напрямку. По-друге, з Чорного і Азовського морів, де є наші торгівельні шляхи і постачання імпорту до України. Звичайно, на Донбасі. Росія вздовж кордону з Україною побудувала нові військові бази ударного призначення. А ще Кремль може використати територію Білорусі, яка є військово-політичним союзником Росії,

– зазначив Олександр Хара.

Нагадаємо, Петро Порошенко заявив, що Росія на окупованій нею території збільшує свою військову присутність, крім того, завдяки її зухвалим діям погіршилася ситуація в Чорноморському та Азовському регіонах. Відтак, цілком імовірно, що Кремль готує військову операцію атаки на Маріуполь, аби можна було завдати значного економічного удару по Україні.



Раніше, 8 липня, берегова охорона прикордонної служби ФСБ РФ перехопила в Азовському морі 7 торговельних суден, які прямували з Бердянська і Маріуполя.