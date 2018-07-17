Україна вкотре зазнала важкої втрати на Донбасі: загинув боєць ЗСУ

Близько 8 ранку 17 липня на окупованому Донбасі внаслідок ворожих обстрілів проросійських бойовиків загинув 40-річний військовослужбовець Збройних сил України.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

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Із сумом повідомляємо, що сьогодні, 17 липня, близько 8:00, російська збройна агресія забрала життя ще одного українського Героя. Внаслідок бойових дій загинув один наш військовослужбовець, 1978 року народження. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким нашого захисника, а також його товаришам по зброї,

– розповів речник Міноборони Дмитро Гуцуляк на брифінгу.

Також, він додав, що у вівторок російські окупаційні війська здійснили 2 прицільних обстріли по позиціях українських захисників. Зокрема, ворог застосував гранатомети та стрілецьке озброєння по військових ЗСУ біля Золотого та Гнутового.

Нагадаємо, минулої доби, 16 липня, російські окупаційні війська 19 разів обстріляли позиції українських військових, тим самим порушуючи встановлене перемир’я. Внаслідок ворожого вогню було поранено одного з українських захисників.