14:57
17 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
22°C 15°C
  • середа
    23°C 17°C
  • четвер
    24°C 19°C
  • п'ятниця
    23°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ботокс Путіна. Показуха патріарха Кирила
Вєсті Кремля
21:22, 16 липня
Вєсті.UA. Роман Тимошенко і Коломойського. Нелегальні комуністи
Вєсті.UA
20:25, 16 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Україна вкотре зазнала важкої втрати на Донбасі: загинув боєць ЗСУ

427 Читать новость на русском
На Донбасі загинув український військовий
На Донбасі загинув український військовий / Фото з відкритих джерел

Близько 8 ранку 17 липня на окупованому Донбасі внаслідок ворожих обстрілів проросійських бойовиків загинув 40-річний військовослужбовець Збройних сил України.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Читайте також: Туск озвучив страшну цифру загиблих на Донбасі людей

Із сумом повідомляємо, що сьогодні, 17 липня, близько 8:00, російська збройна агресія забрала життя ще одного українського Героя. Внаслідок бойових дій загинув один наш військовослужбовець, 1978 року народження. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким нашого захисника, а також його товаришам по зброї,
– розповів речник Міноборони Дмитро Гуцуляк на брифінгу.

Також, він додав, що у вівторок російські окупаційні війська здійснили 2 прицільних обстріли по позиціях українських захисників. Зокрема, ворог застосував гранатомети та стрілецьке озброєння по військових ЗСУ біля Золотого та Гнутового.

Нагадаємо, минулої доби, 16 липня, російські окупаційні війська 19 разів обстріляли позиції українських військових, тим самим порушуючи встановлене перемир’я. Внаслідок ворожого вогню було поранено одного з українських захисників.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Збройні Сили України Міністерство оборони України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Так роблять всі: Гарві Вайнштейн дав перше інтерв'ю після секс-скандалу
сьогодні, 13:31 Так роблять всі: Гарві Вайнштейн дав перше інтерв'ю після секс-скандалу
765
Ви виглядали, як розкисла вермішель, – роздратований Шварценеггер звернувся до Трампа
сьогодні, 13:37 Ви виглядали, як розкисла вермішель, – роздратований Шварценеггер звернувся до Трампа
1855
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні
 27 червня , 14:37
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
 4 червня , 14:02
В Україну сунуть люті морози, синоптики прогнозують до -20
 20 лютого , 19:56
Як жінки родини Порошенко реалізовують свої політичні та культурні амбіції
 7 лютого , 23:09
"Без обмежень" зняли ніжний та чуттєвий кліп на сингл "Хочеш": відео
14 лютого , 13:25
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
 9 липня , 13:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук