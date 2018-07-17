Окупанти обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі: один український боєць поранений

Минулої доби, 16 липня, російські окупаційні війська 19 разів обстріляли позиції українських військових, тим самим порушуючи встановлене перемир’я.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

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"Упродовж минулої доби, 16 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Противник 19 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 1 раз із забороненого Мінськими домовленостями озброєння", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, проросійські бойовики активно обстрілювали захисників Кримського, Світлодарська, Авдіївки, Невельського, Опитного, Мар’їнки, Красногорівки, Водяного, Гнутового, Лебединського, Широкиного. Окрім того, в районі Гнутового окупанти застосували 82-мм міномет, випустивши у бік наших захисників 3 міни.

Внаслідок ворожого вогню було поранено одного з наших захисників. За даними розвідки двох окупантів було поранено,

– додали у штабі.

Також зазначається, що упродовж поточної доби, 17 липня, російські окупаційні війська не відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.