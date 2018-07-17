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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: один украинский боец ранен

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На Донбассе ранили одного украинского бойца
На Донбассе ранили одного украинского бойца / Фото из открытых источников

За прошедшие сутки, 16 июля, российские оккупационные войска 19 раз обстреляли позиции украинских военных, тем самым нарушая установленное перемирие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

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"За прошедшие сутки, 16 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Противник 19 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 1 раз из запрещенного минскими договоренностями вооружения", – говорится в сообщении.

В частности, пророссийские боевики активно обстреливали защитников Крымского, Светлодарска, Авдеевки, Невельского, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Водяного, Гнутово, Лебединского, Широкино. Кроме того, в районе Гнутово оккупанты применили 82-мм миномет, выпустив в сторону наших защитников 3 мины.

Вследствие вражеского огня был ранен один из наших защитников. По данным разведки два оккупанта были ранены,
– добавили в штабе.

Также отмечается, что в течение текущих суток, 17 июля, российские оккупационные войска не открывали огонь по позициям ВСУ.

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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