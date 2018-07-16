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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Война на Донбассе может закончиться быстрее: Тука озвучил условие

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Война на Донбассе может закончиться быстрее, если в регион войдут миротворцы
Война на Донбассе может закончиться быстрее, если в регион войдут миротворцы / Фото из открытых источников

После завершения Чемпионата мира по футболу-2018 признаков эскалации конфликта на Донбассе нет, однако урегулирование вооруженного противостояния могли бы ускорить миротворческие силы.

Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает "Обозреватель".

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"На сегодня пока действительно нет признаков эскалации. Угроза существует, но эскалации пока нет", – отметил политик.

Вместе с тем, он добавил, что не согласен с заявлением командующего Объединенных Сил Сергея Наева о скором завершении войны на востоке Украины.

"Я слышал заявление Сергея, но я не знаю, на почве чего он его делал, я пока таких признаков не вижу", – отметил Тука.

Также чиновник отметил, что введение миротворческой миссии на Донбасс может значительно ускорить завершение войны на Донбассе.

Единственное препятствие реализации этого сценария – это позиция самого Путина. Если каким-то образом удастся изменить его позицию, то конечно, дальше процесс пойдет намного быстрее,
– подчеркнул Тука.

Напомним, ранее Тука рассказал, что миротворческая миссия не может начаться на оккупированных Россией территориях Донбасса без согласия РФ. Поэтому, поскольку Москва не проявляет никаких интересов в этом вопросе, миротворцы вряд ли смогут войти на Восток Украины до конца 2018 года.

Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Сергей Наев Чемпионат мира по футболу - 2018 Украина – Россия Миротворческий контингент Война на Донбассе Георгий Тука
Источник: 24 Канал
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