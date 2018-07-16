Війна на Донбасі може закінчитися швидше: Тука озвучив умову

Після завершення Чемпіонату світу з футболу-2018 ознак ескалації конфлікту на Донбасі немає, проте врегулювання збройного протистояння могли би пришвидшити миротворчі сили.

Про це розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, передає "Обозреватель".

Читайте також: Перемир'я на Донбасі: Тука пояснив, чому режим тиші не буде дотриманий

"На сьогодні поки дійсно немає ознак ескалації. Загроза існує, а ескалації поки немає", – зазначив політик.

Водночас, він додав, що не погоджується із заявою командувача Об'єднаних Сил Сергія Наєва про швидке завершення війни на сході України.

"Я чув таку заяву Сергія, але я не знаю, на ґрунті чого він її робив, я поки що таких ознак не бачу", – зауважив Тука.

Також, чиновник зазначив, що введення миротворчої місії на Донбас може значно пришвидшити завершення війни на Донбасі.

Єдина перешкода реалізації цього сценарію – це позиція самого Путіна. Якщо якимось чином вдасться змінити його позицію, то звісно, далі процес піде набагато швидше,

– наголосив Тука.

Нагадаємо, раніше Тука розповів, що миротворча місія не може розпочатися на окупованих Росією територіях Донбасу без згоди РФ. Тому, оскільки Москва не проявляє жодних інтересів у цьому питанні, миротворці навряд чи зможуть ввійти на Схід України до кінця 2018 року.