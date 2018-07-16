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Війна на Донбасі може закінчитися швидше: Тука озвучив умову

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Війна на Донбасі може закінчитися швидше, якщо в регіон увійдуть миротворці
Війна на Донбасі може закінчитися швидше, якщо в регіон увійдуть миротворці / Фото з відкритих джерел

Після завершення Чемпіонату світу з футболу-2018 ознак ескалації конфлікту на Донбасі немає, проте врегулювання збройного протистояння могли би пришвидшити миротворчі сили.

Про це розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, передає "Обозреватель".

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"На сьогодні поки дійсно немає ознак ескалації. Загроза існує, а ескалації поки немає", – зазначив політик.

Водночас, він додав, що не погоджується із заявою командувача Об'єднаних Сил Сергія Наєва про швидке завершення війни на сході України.

"Я чув таку заяву Сергія, але я не знаю, на ґрунті чого він її робив, я поки що таких ознак не бачу", – зауважив Тука.

Також, чиновник зазначив, що введення миротворчої місії на Донбас може значно пришвидшити завершення війни на Донбасі.

Єдина перешкода реалізації цього сценарію – це позиція самого Путіна. Якщо якимось чином вдасться змінити його позицію, то звісно, далі процес піде набагато швидше,
– наголосив Тука.

Нагадаємо, раніше Тука розповів, що миротворча місія не може розпочатися на окупованих Росією територіях Донбасу без згоди РФ. Тому, оскільки Москва не проявляє жодних інтересів у цьому питанні, миротворці навряд чи зможуть ввійти на Схід України до кінця 2018 року.

Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Війна на Донбасі Миротворчий контингент Україна – Росія Чемпіонат світу з футболу - 2018 Сергій Наєв Георгій Тука
Джерело: 24 Канал
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