19:44
30 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
21°C 16°C
  • неділя
    14°C 12°C
  • понеділок
    13°C 11°C
  • вівторок
    17°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому очка Медведєва злипаються. Збірній РФ не фартануло
Вєсті Кремля
20:10, 29 червня
Вєсті.UA. Жир. Залежність Порошенка. Китайська грамота Луценка
Вєсті.UA
18:34, 29 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Перемир'я на Донбасі: Тука пояснив, чому режим тиші не буде дотриманий

600 Читать новость на русском
Тука розповів, що режим припинення вогню на Донбасі не буде дотриманий окупантами
Тука розповів, що режим припинення вогню на Донбасі не буде дотриманий окупантами / Фото з відкритих джерел

Проросійські бойовики не будуть дотримуватися досягнутої в Мінську домовленості щодо нового режиму тиші, який має початися з 1 липня 2018 року.

Про це розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука в інтерв'ю "Прямому".

Читайте також: Кравчук назвав спосіб, як Україна може повернути окупований Донбас

Виходячи з того, що в нас вже було 14 домовленостей про перемир'я, і жодне з них не трималось в повному обсязі, то я не бачу ніяких підстав для того, щоб та домовленість, яка досягнута в Мінську цей раз, що вона буде дотримуватися,
– наголосив міністр.

За його словами, недовіру викликають і твердження спеціального представника ОБСЄ у тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, адже на Донбасі продовжують гинути українські бійці.

"Якось недовірливо звучать ті запевнення пана Сайдіка про заборону використання зброї і таке інше, виходячи з тієї інформації, що вчора, 29 червня, знову таки, на жаль, у нас були втрати", – додав Тука.

Нагадаємо, 27 червня, у Мінську Тристороння контактна група з питань врегулювання ситуації на Донбасі за участю представників окупаційних адміністрацій Донецької та Луганської областей ухвалили новий режим тиші, який має початися на Сході України з 1 липня 2018 року.

Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Війна на Донбасі Георгій Тука Мінські домовленості Перемир'я ОБСЄ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Доброволець з Донбасу: багато разів снився один і той самий сон про зруйнований Бахмут
сьогодні, 19:01 Доброволець з Донбасу: багато разів снився один і той самий сон про зруйнований Бахмут
Євгенія Мазур 846
"Утечка мозгов" для России актуальна как никогда
сьогодні, 15:59 "Утечка мозгов" для России актуальна как никогда
Злой Одессит 590
Літні музичні новинки: 10 найкращих треків червня, які варто почути
сьогодні, 14:01 Літні музичні новинки: 10 найкращих треків червня, які варто почути
Олена Булан 475
"Ти квач": дорослі чоловіки і дитяча гра тривалістю 30 років
сьогодні, 13:01 "Ти квач": дорослі чоловіки і дитяча гра тривалістю 30 років
Юлія Ліпенцева 456
Вся правда про сімейний відпочинок в Лазурному на Херсонщині
сьогодні, 12:00 Вся правда про сімейний відпочинок в Лазурному на Херсонщині
Анастасія Ковач-Петрушенко 4515
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук