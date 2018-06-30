Перемир'я на Донбасі: Тука пояснив, чому режим тиші не буде дотриманий

Проросійські бойовики не будуть дотримуватися досягнутої в Мінську домовленості щодо нового режиму тиші, який має початися з 1 липня 2018 року.

Про це розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука в інтерв'ю "Прямому".

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Виходячи з того, що в нас вже було 14 домовленостей про перемир'я, і жодне з них не трималось в повному обсязі, то я не бачу ніяких підстав для того, щоб та домовленість, яка досягнута в Мінську цей раз, що вона буде дотримуватися,

– наголосив міністр.

За його словами, недовіру викликають і твердження спеціального представника ОБСЄ у тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, адже на Донбасі продовжують гинути українські бійці.

"Якось недовірливо звучать ті запевнення пана Сайдіка про заборону використання зброї і таке інше, виходячи з тієї інформації, що вчора, 29 червня, знову таки, на жаль, у нас були втрати", – додав Тука.

Нагадаємо, 27 червня, у Мінську Тристороння контактна група з питань врегулювання ситуації на Донбасі за участю представників окупаційних адміністрацій Донецької та Луганської областей ухвалили новий режим тиші, який має початися на Сході України з 1 липня 2018 року.