Перемирие на Донбассе: Тука объяснил, почему режим тишины не будет соблюден

Пророссийские боевики не будут соблюдать достигнутой в Минске договоренности по новому режиму тишины, который должен начаться с 1 июля 2018 года.

Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью "Прямому".

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Исходя из того, что у нас уже было 14 договоренностей о перемирии, и ни одно из них не держалось в полном объеме, то я не вижу никаких оснований для того, чтобы и договоренность, достигнутая в Минске на этот раз, что она будет соблюдаться,

– подчеркнул министр.

По его словам, недоверие вызывают и утверждения специального представителя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика, ведь на Донбассе продолжают гибнуть украинские бойцы.

"Как-то недоверчиво звучат те заверения господина Сайдика о запрете использования оружия и т.д., исходя из той информации, что вчера, 29 июня, опять таки, к сожалению, у нас были потери", – добавил Тука.

Напомним, 27 июня в Минске Трехсторонняя контактная группа по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе с участием представителей оккупационных администраций Донецкой и Луганской областей приняли новый режим тишины, который должен начаться на Востоке Украины с 1 июля 2018 года.