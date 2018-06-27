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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Минске договорились о летнем перемирии по всей линии фронта: озвучена дата прекращения огня

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В Минске договорились о летнем перемирии по всей линии фронта
В Минске договорились о летнем перемирии по всей линии фронта / glavcom

В среду, 27 июня, в Минске Трехсторонняя контактная группа по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе при участии представителей так называемых "ДНР" и "ЛНР" приняли новый режим тишины. Прекращение огня должно произойти начиная с 1 июля 2018 года.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ в Минске Дарка Олифер.

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"В связи с началом жатвы Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО подтверждает полную приверженность сторон конфликта к всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня начиная с 1 июля 2018 года по киевскому времени", – написала она.

Она добавила, что гуманитарная подгруппа продолжает работать над освобождением удерживаемых лиц и ждет конструктивную реакцию России относительно украинских предложений по этому вопросу.

"Мы готовы к широкому компромиссу для того, чтобы люди вернулись домой", – добавила Дарья Олифер

Напомним, ранее трехсторонняя контактная группа в Минске объявила об очередном перемирие на Донбассе с 5 марта.

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Минск Минские договоренности
Источник: 24 Канал
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