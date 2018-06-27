Уровень пропаганды зашкаливает: дети поздравили Захарченко с днем рождения пафосным стихом

Члены молодежной платформы сепаратистской общественной организации "Оплот Донбасса" в стихотворной форме поздравили с днем рождения главаря пророссийских боевиков Донбасса Александра Захарченко. Ради этого дети записали видеоролик, в котором назвали преступника "наставником" и "отцом".

Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал украинский волонтер Юрий Мисягин.

"Мы готовы дойти с Вами до самого ада и с достоинством преодолеть все, что уготовано нам судьбой... Клянемся своей честью, что в мире и войне, всегда и везде будем служить своему государству", – заявили дети.

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В конце видео парень продекламировал стихотворение о лидере пророссийских боевиков.

Батя, наставник, защитник, отец родной. Отцов я знаю в мире много. И не одни есть господин. Но, настоящего родного. Без лести и других личин. Не знаю бати я иного. Захарченко у нас один,

– сказал мальчик.