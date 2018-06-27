Рівень пропаганди зашкалює: діти привітали Захарченка з днем народження пафосним віршем

Члени молодіжної платформи сепаратистської громадської організації "Оплот Донбасу" у віршованій формі привітали з днем народження ватажка проросійських бойовиків Донеччини Олександра Захарченка. Задля цього діти записали відеоролик, у якому назвали злочинця "наставником" і "батьком".

Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook опублікував український волонтер Юрій Мисягін.

"Ми готові дійти з Вами до самого пекла і з гідністю подолати все, що притовано нам долею... Клянемся своєю честю, що в мирі і війні, завжди і всюди будемо служити своїй державі", – заявили діти.

Читайте також: Нова "республіка" та п'яні тіла з автоматами: як починалась окупація Донбасу

В кінці відеозапису хлопець продекламував вірш про лідера проросійських бойовиків.

Батя, наставник, защитник, отец родной. Отцов я знаю в мире много. И не одни есть господин. Но, настоящего родного. Без лести и других личин. Не знаю бати я иного. Захарченко у нас один,

– сказав хлопець.