Украина снова понесла тяжелую потерю на Донбассе: погиб боец ВСУ

Около 8 утра 17 июля на оккупированном Донбассе в результате вражеских обстрелов пророссийских боевиков погиб 40-летний военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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С грустью сообщаем, что сегодня, 17 июля, около 8:00, российская вооруженная агрессия унесла жизнь еще одного украинского Героя. Вследствие боевых действий погиб один наш военнослужащий, 1978 года рождения. Выражаем искренние соболезнования родным и близким нашего защитника, а также его товарищам по оружию,

– рассказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге.

Также, он добавил, что во вторник российские оккупационные войска совершили 2 прицельных обстрела по позициям украинских защитников. В частности, враг применил гранатометы и стрелковое вооружение по военным ВСУ возле Золотого и Гнутова.

Напомним, за прошедшие сутки, 16 июля, российские оккупационные войска 19 раз обстреляли позиции украинских военных, тем самым нарушая установленное перемирие. Вследствие вражеского огня был ранен один из украинских защитников.