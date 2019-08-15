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      Что надо учесть при упрощении предоставления россиянам гражданства Украины: мнение эксперта

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      Президент Зеленский предлагает россиянам, воюющим за Украину, предоставить гражданство
      Президент Зеленский предлагает россиянам, воюющим за Украину, предоставить гражданство / Официальный сайт Президента Украины

      Упрощенное предоставление россиянам гражданства Украины – зеркальный ответ Путину. Идея имеет смысл. Но есть несколько оговорок.

      Такое мнение 24 каналу высказал сопредседатель ГИ "Права справа" Дмитрий Снегирев.

      Читайте также: Гражданство Украины для россиян: что это значит и кто может получить паспорт

      Во-первых, не стоит давать всем без исключения россиянам украинское гражданство. Лучше – вид на жительство или политическое убежище. Украинское гражданство, отмечает эксперт, – высшая степень доверия государства к претенденту.

      По каждому отдельному случаю предоставления гражданства должны работать украинские спецслужбы. Давать вывод: не аффилирован ли этот человек с российскими спецслужбами. Потому что немало "жертв" российского политического режима Путина "легендированные". То есть они имеют легенду о преследовании ради проникновения в Украину или Европу, где потом будут разворачивать пропагандистскую деятельность против нас,
      – подчеркивает Дмитрий Снегирев.

      Что известно про российские паспорта на Донбассе?Россия начала выдавать свои паспорта жителям оккупированного Донбасса в апреле. После указа Путина, согласно которому украинцы с оккупированных территорий могут получить документы по упрощенной процедуре. 1 мая Путин подписал указ об упрощенном порядке для украинцев из оккупированного Крыма. Позже появился указ о том, что российское гражданство могут получить жители всего Донбасса. Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что это спланированная провокация в нарушение минских договоренностей. Украина готова ввести национальные санкции против России за такие действия.

      Во-вторых, отмечает он, надо смотреть на криминальное прошлое в России желающих получить гражданство Украины. Потому что могут быть попытки россиян скрыться в Украине от уголовного преследования. Кстати, напоминает эксперт, российскому оппозиционеру Илье Пономареву еще Порошенко предоставил гражданство. Но он так и не получил украинский паспорт из-за того, что в России против него открыты уголовные производства. Соответственно, Пономарев не может выйти из российского гражданства.

      В-третьих, в условиях войны с РФ этим могут воспользоваться российские спецслужбы для продвижения своей агентуры в Украину под прикрытием жертв преследований, волонтерских организаций, участников АТО.

      Что предусматривает указ президента Зеленского об упрощенном гражданстве Украины иностранцам? 13 августа президент Зеленский упростил предоставление гражданства Украины россиянам, подвергшимся политическим преследованиям на родине, и иностранцам, которые принимали участие в войне на Донбассе.

      Чтобы получить паспорт Украины, россияне должны пройти определенную процедуру. В частности, предоставить:

      • Декларацию об отказе от гражданства РФ;
      • Документ, подтверждающий преследование по политическим убеждениям (справка МИД Украины, дипломатического представительства или консульского учреждения Украины, выданная в установленном Кабмином порядке).

      Иностранные добровольцы должны подать только декларацию об отказе от иностранного гражданства.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Владимир Зеленский Владимир Путин Российские паспорта на Донбассе
      Источник: 24 канал
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