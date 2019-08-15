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      Що треба врахувати при спрощенні надання росіянам громадянства України: думка експерта

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      Президент Зеленський пропонує росіянам, що воюють за Україну, надати громадянство
      Президент Зеленський пропонує росіянам, що воюють за Україну, надати громадянство / Офіційний сайт Президента України

      Спрощене надання росіянам громадянства України – дзеркальна відповідь Путіну. Ідея має сенс. Але є кілька застережень.

      Таку думку 24 каналу висловив співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

      Читайте також: Громадянство України для росіян: що це означає і хто може отримати паспорт

      По-перше, не варто давати всім без винятку росіянам українське громадянство. Краще – вид на проживання або політичний притулок. Українське громадянство, наголошує експерт, – вищий ступінь довіри держави до претендента.

      По кожному окремому випадку надання громадянства повинні працювати українські спецслужби. Давати висновок: чи не афілійована ця людина з російськими спецслужбами. Тому що чимало "жертв" російського політичного режиму Путіна "легендовані". Тобто вони мають легенду про переслідування заради проникнення в Україну чи Європу, де потім розгортатимуть пропагандистську діяльність проти нас,
      – підкреслює Дмитро Снєгирьов.

      Що відомо про російські паспорти на Донбасі?Росія почала видавати свої паспорти жителям окупованого Донбасу в квітні. Після указу Путіна, відповідно до якого українці з окупованих територій можуть отримати документи за спрощеною процедурою. 1 травня Путін підписав указ про спрощений порядок для українців з окупованого Криму. Пізніше з’явився указ про те, що російське громадянство можуть отримати жителі всього Донбасу. Секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що це спланована провокація в порушення мінських домовленостей. Україна готова ввести "національні санкції" проти Росії за такі дії.

      По-друге, наголошує він, треба дивитися на кримінальне минуле в Росії бажаючих отримати громадянство України. Тому що можуть бути спроби росіян сховатися в Україні від кримінального переслідування. До речі, нагадує експерт, російському опозиціонеру Іллі Пономарьову ще Порошенко надав громадянство. Але він так і отримав український паспорт через те, що в Росії проти нього відкриті кримінальні провадження. Відповідно, Пономарьов не може вийти з російського громадянства.

      По-третє, в умовах війни з РФ цим можуть скористатися російські спецслужби для просунення своєї агентури в Україну під прикриттям жертв переслідувань, волонтерських організацій, учасників АТО.

      Що передбачає указ президента Зеленського про спрощене громадянство України іноземцям? 13 серпня президент Зеленський спростив надання громадянства України росіянам, які зазнали політичних переслідувань на батьківщині, та іноземцям, які брали участь у війні на Донбасі.

      Щоб отримати паспорт України, росіяни повинні пройти певну процедуру. Зокрема, надати:

      • Декларацію про відмову від громадянства РФ;
      • Документ, що підтверджує переслідування через політичні переконання (довідка МЗС України, дипломатичного представництва чи консульської установи України, видана в установленому Кабміном порядку).

      Іноземні добровольці мають подати лише декларацію про відмову від іноземного громадянства.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Володимир Зеленський Володимир Путін Російські паспорти на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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