Что нашли экологи в Черном море: опасные вещества и мусор

В Черном море содержится почти вдвое больше мусора, чем в Средиземном. Концентрация некоторых загрязняющих веществ превышает пороговое значение и может быть опасна как для морской жизни, так и для человека.

О таких исследованиях 2017-2019 годов сообщила команда проекта Европейского Союза и Программы развития ООН "Совершенствование экологического мониторинга Черного моря: избранные меры", об этом написало издание "Радио Крым. Реалии".

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"Мы нашли пестицид ДДТ, который давно запрещен, но по-прежнему остается в морской воде в большой концентрации. Кроме того, очень много лекарств – ибупрофен, антибиотики. Все лекарства, которые мы используем, не поддаются очистке в сточных водах и тоже попадают в Черное море. Также мы обнаружили невероятно высокую концентрацию солнцезащитного крема в центре моря", – рассказала эколог Маргарита Литвиненко.



Загрязненное Черное море

Эколог утверждала, что в море также были найдены растворенные антидепрессанты вблизи стран, где их чаще всего используют. Кроме того, концентрация других вредных веществ в морской воде, вроде ртути превышает пороги токсичности.

Мониторинг показал, что в открытом Черном море в два раза больше мусора, чем в Средиземном. Средиземное море самое грязное в Европе, но Черное море закрыто, и весь мусор здесь и остается,

– заявила Маргарита Литвиненко.

"Мне кажется, что вина есть у каждого из нас. Часть этого мусора попадает в море, когда поднимается уровень воды в реках. Мы все видим эти несанкционированные свалки на речных берегах. Конечно, есть пляжный мусор, а также частицы, которые попадают в море вместе с канализацией", – добавила Маргарита Литвиненко.