В Черное море вошел корабль НАТО, Россия начала сопровождение: фото
Эсминец ВМС США USS Porter прошел Босфорский пролив и вошел в Черное море. Его сразу же взял на сопровождение корабль Черноморского флота России "Сметливый".
Американский корабль вошел в воды Черного моря 8 августа, сообщает шестой флот США.
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Эсминец Porter DDG78 начал переход в Черное море. Это уже шестой раз в 2019 году, когда там будет находиться корабль ВМФ США,
– говорится в сообщении.
В американском ВМС заверили, что целью миссии корабля является повышение региональной стабильности в Черном море и демонстрация поддержки союзникам США и НАТО в регионе.
Россия не оставила без внимания это событие. Ее военные сразу же начали следить и сопровождать эсминец НАТО, пишет "Интерфакс".
"Черноморский флот взял на сопровождение эсминец с УРО-ПРО "Портер" ВМС США, вошел в южную часть акватории Черного моря. Непосредственный контроль за действиями корабля ВМС США осуществляет сторожевой корабль Черноморского флота "Сметливый", — сообщили в Национальном центре управления обороной РФ .
Что известно о корабле USS Porter?
Боевой корабль класса Arleigh Burke четвертого поколения, вооруженный управляемыми ракетами. Он регулярно участвует в военно-морских учениях в акватории Черного моря. Его спустили на воду в 1997 году. Длина корабля — 153 метра, ширина — 20 метров. Максимальная скорость — 32 узла. Экипаж — 337 человек.
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