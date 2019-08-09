В Черное море вошел корабль НАТО, Россия начала сопровождение: фото

Эсминец ВМС США USS Porter прошел Босфорский пролив и вошел в Черное море. Его сразу же взял на сопровождение корабль Черноморского флота России "Сметливый".

Американский корабль вошел в воды Черного моря 8 августа, сообщает шестой флот США.

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Эсминец Porter DDG78 начал переход в Черное море. Это уже шестой раз в 2019 году, когда там будет находиться корабль ВМФ США,

– говорится в сообщении.

В американском ВМС заверили, что целью миссии корабля является повышение региональной стабильности в Черном море и демонстрация поддержки союзникам США и НАТО в регионе.

BREAKING: #USSPorter #DDG78 started their transit into the #BlackSea. This marks the 6th time in 2019 that a #USNavy ship will be there. These deployments "...maintain the strong relationships that are necessary for regional stability." - VADM Franchettihttps://t.co/HGCTJGPkMS pic.twitter.com/KTn2O6MkIj — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) August 8, 2019

Россия не оставила без внимания это событие. Ее военные сразу же начали следить и сопровождать эсминец НАТО, пишет "Интерфакс".

"Черноморский флот взял на сопровождение эсминец с УРО-ПРО "Портер" ВМС США, вошел в южную часть акватории Черного моря. Непосредственный контроль за действиями корабля ВМС США осуществляет сторожевой корабль Черноморского флота "Сметливый", — сообщили в Национальном центре управления обороной РФ .

Что известно о корабле USS Porter?

Боевой корабль класса Arleigh Burke четвертого поколения, вооруженный управляемыми ракетами. Он регулярно участвует в военно-морских учениях в акватории Черного моря. Его спустили на воду в 1997 году. Длина корабля — 153 метра, ширина — 20 метров. Максимальная скорость — 32 узла. Экипаж — 337 человек.