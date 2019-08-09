У Чорне море увійшов корабель НАТО, Росія розпочала супровід: фото

Есмінець Військово-морських сил США USS Porter пройшов Босфорську протоку та увійшов у Чорне море. Його одразу ж взяв на супровід корабель Чорноморського флоту Росії "Сметливий".

Американський корабель увійшов у води Чорного моря 8 серпня, повідомляє флот США.

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Есмінець Porter DDG78 почав перехід в Чорне море. Це вже в шостий раз у 2019 році, коли там перебуватиме корабель ВМФ США,

– йдеться в повідомленні.

В американському ВМС запевнили, що метою місії корабля є підвищення регіональної стабільності в Чорному морі та демонстрація підтримки союзникам США і НАТО в регіоні.

BREAKING: #USSPorter #DDG78 started their transit into the #BlackSea. This marks the 6th time in 2019 that a #USNavy ship will be there. These deployments "...maintain the strong relationships that are necessary for regional stability." - VADM Franchettihttps://t.co/HGCTJGPkMS pic.twitter.com/KTn2O6MkIj — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) August 8, 2019

Росія не залишила поза увагою цю подію. Її військові одразу ж почали стежити та супроводжувати есмінець НАТО, пише Интерфакс.

"Чорноморський флот взяв на супровід есмінець з УРО-ПРО "Портер" ВМС США, що увійшов в південну частину акваторії Чорного моря. Безпосередній контроль за діями корабля ВМС США здійснює сторожовий корабель Чорноморського флоту "Сметливий", – повідомили в Національному центрі управління обороною РФ.

Що відомо про корабель USS Porter?Бойовий корабель класу Arleigh Burke четвертого покоління, озброєний керованими ракетами. Він регулярно бере участь у військово-морських навчаннях в акваторії Чорного моря. Його спустили на воду у 1997 році. Довжина корабля — 153 метрів, ширина — 20 метрів. Максимальна швидкість — 32 вузли. Екіпаж — 337 людей.