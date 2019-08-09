У Чорне море увійшов корабель НАТО, Росія розпочала супровід: фото
Есмінець Військово-морських сил США USS Porter пройшов Босфорську протоку та увійшов у Чорне море. Його одразу ж взяв на супровід корабель Чорноморського флоту Росії "Сметливий".
Американський корабель увійшов у води Чорного моря 8 серпня, повідомляє флот США.
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Есмінець Porter DDG78 почав перехід в Чорне море. Це вже в шостий раз у 2019 році, коли там перебуватиме корабель ВМФ США,
– йдеться в повідомленні.
В американському ВМС запевнили, що метою місії корабля є підвищення регіональної стабільності в Чорному морі та демонстрація підтримки союзникам США і НАТО в регіоні.
Росія не залишила поза увагою цю подію. Її військові одразу ж почали стежити та супроводжувати есмінець НАТО, пише Интерфакс.
"Чорноморський флот взяв на супровід есмінець з УРО-ПРО "Портер" ВМС США, що увійшов в південну частину акваторії Чорного моря. Безпосередній контроль за діями корабля ВМС США здійснює сторожовий корабель Чорноморського флоту "Сметливий", – повідомили в Національному центрі управління обороною РФ.
Що відомо про корабель USS Porter?Бойовий корабель класу Arleigh Burke четвертого покоління, озброєний керованими ракетами. Він регулярно бере участь у військово-морських навчаннях в акваторії Чорного моря. Його спустили на воду у 1997 році. Довжина корабля — 153 метрів, ширина — 20 метрів. Максимальна швидкість — 32 вузли. Екіпаж — 337 людей.