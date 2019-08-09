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      У Чорне море увійшов корабель НАТО, Росія розпочала супровід: фото

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      У Чорне море увійшов корабель НАТО
      У Чорне море увійшов корабель НАТО / Фото з Тwitter

      Есмінець Військово-морських сил США USS Porter пройшов Босфорську протоку та увійшов у Чорне море. Його одразу ж взяв на супровід корабель Чорноморського флоту Росії "Сметливий".

      Американський корабель увійшов у води Чорного моря 8 серпня, повідомляє флот США.

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      Есмінець Porter DDG78 почав перехід в Чорне море. Це вже в шостий раз у 2019 році, коли там перебуватиме корабель ВМФ США,
      – йдеться в повідомленні.

      В американському ВМС запевнили, що метою місії корабля є підвищення регіональної стабільності в Чорному морі та демонстрація підтримки союзникам США і НАТО в регіоні.

      Росія не залишила поза увагою цю подію. Її військові одразу ж почали стежити та супроводжувати есмінець НАТО, пише Интерфакс.

      "Чорноморський флот взяв на супровід есмінець з УРО-ПРО "Портер" ВМС США, що увійшов в південну частину акваторії Чорного моря. Безпосередній контроль за діями корабля ВМС США здійснює сторожовий корабель Чорноморського флоту "Сметливий", – повідомили в Національному центрі управління обороною РФ.

      Що відомо про корабель USS Porter?Бойовий корабель класу Arleigh Burke четвертого покоління, озброєний керованими ракетами. Він регулярно бере участь у військово-морських навчаннях в акваторії Чорного моря. Його спустили на воду у 1997 році. Довжина корабля — 153 метрів, ширина — 20 метрів. Максимальна швидкість — 32 вузли. Екіпаж — 337 людей.

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      Теги: Новини України Чорне море Новини Росії Новини США НАТО Водний транспорт
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