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      Що знайшли екологи в Чорному морі: небезпечні речовини та сміття

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      Забруднені водойма
      Забруднені водойма / diepresse.com

      У Чорному морі міститься майже вдвічі більше сміття, ніж у Середземному. Концентрація деяких забруднювальних речовин перевищує порогове значення і може бути небезпечна як для морського життя, так і для людини.

      Про такі дослідження 2017-2019 років повідомила команда проекту Європейського Союзу і програми розвитку ООН "Удосконалення екологічного моніторингу Чорного моря: обрані заходи", про це написало видання "Радіо Крим. Реалії".

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      "Ми знайшли пестицид ДДТ, який давно заборонений, але як і раніше залишається в морській воді у великій концентрації. Крім того, дуже багато ліків – ібупрофен, антибіотики. Всі ліки, які ми використовуємо, не піддаються очищенню в стічних водах і теж потрапляють у Чорне море. Також ми виявили неймовірно високу концентрацію сонцезахисного крему в центрі моря", – розповіла еколог Маргарита Литвиненко.

      Забруднене Чорне море
      Забруднене Чорне море

      Еколог стверджувала, що у морі також були знайдені розчинені антидепресанти поблизу країн, де їх найчастіше використовують. Крім того, концентрація інших шкідливих речовин у морській воді, на кшталт ртуті, перевищує пороги токсичності.

      Моніторинг показав, що у відкритому Чорному морі в два рази більше сміття, ніж в Середземному. Середземне море найбрудніше в Європі, але Чорне море закрите, і все сміття тут і залишається,
      – заявила Маргарита Литвиненко.

      "Мені здається, що провина є у кожного з нас. Частина цього сміття попадає в море, коли піднімається рівень води в річках. Ми всі бачимо ці несанкціоновані звалища на річкових берегах. Звісно, що є пляжне сміття, а також частинки, які потрапляють в море разом з каналізацією", – додала Маргарита Литвиненко.

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      Теги: Новини України Екологія Чорне море Євросоюз ООН
      Джерело: 24 канал
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