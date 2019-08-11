Що знайшли екологи в Чорному морі: небезпечні речовини та сміття
У Чорному морі міститься майже вдвічі більше сміття, ніж у Середземному. Концентрація деяких забруднювальних речовин перевищує порогове значення і може бути небезпечна як для морського життя, так і для людини.
Про такі дослідження 2017-2019 років повідомила команда проекту Європейського Союзу і програми розвитку ООН "Удосконалення екологічного моніторингу Чорного моря: обрані заходи", про це написало видання "Радіо Крим. Реалії".
Читайте також: У Чорне море увійшов корабель НАТО, Росія розпочала супровід: фото
"Ми знайшли пестицид ДДТ, який давно заборонений, але як і раніше залишається в морській воді у великій концентрації. Крім того, дуже багато ліків – ібупрофен, антибіотики. Всі ліки, які ми використовуємо, не піддаються очищенню в стічних водах і теж потрапляють у Чорне море. Також ми виявили неймовірно високу концентрацію сонцезахисного крему в центрі моря", – розповіла еколог Маргарита Литвиненко.
Забруднене Чорне море
Еколог стверджувала, що у морі також були знайдені розчинені антидепресанти поблизу країн, де їх найчастіше використовують. Крім того, концентрація інших шкідливих речовин у морській воді, на кшталт ртуті, перевищує пороги токсичності.
Моніторинг показав, що у відкритому Чорному морі в два рази більше сміття, ніж в Середземному. Середземне море найбрудніше в Європі, але Чорне море закрите, і все сміття тут і залишається,
– заявила Маргарита Литвиненко.
"Мені здається, що провина є у кожного з нас. Частина цього сміття попадає в море, коли піднімається рівень води в річках. Ми всі бачимо ці несанкціоновані звалища на річкових берегах. Звісно, що є пляжне сміття, а також частинки, які потрапляють в море разом з каналізацією", – додала Маргарита Литвиненко.
Вибір редакції
-
У Херсоні обшукали судно, яке возило паливо флоту Росії у Крим: що відомо10 серпня , 23:45
-
Головні новини 10 серпня: 7 втрата України за час перемир’я на Донбасі, масові протести у Москві10 серпня , 23:16
-
Їм мене не зламати: зворушливий лист політв'язня Бекірова до кримських татар10 серпня , 21:50