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      Что не так с судебной реформой Зеленского: мнения экспертов

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      Что не так с судебной реформой Зеленского: мнения экспертов
      Что не так с судебной реформой Зеленского: мнения экспертов / 24 канал

      Еще во время президентской кампании Владимир Зеленский назвал судебную реформу своим приоритетом. Несомненно, она нужна стране и внедрять ее надо как можно раньше, убеждены эксперты. Однако Совет Европы раскритиковал судебную реформу Зеленского. О том, как к ней относятся эксперты – читайте дальше.

      Как заметил ведущий программы "Политанатомия" Артем Овдиенко в прямом эфире 24 канала, внедрять эту реформу нужно было еще в 2014 году. По его мнению, пятый президент Украины не решился это делать по разным причинам.

      Читайте также: Почему Совет Европы раскритиковал судебную реформу Зеленского

      Теперь же страна имеет нового президента и принятый "слугами народа" во втором чтении законопроект о судебной реформе. Нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк отметил, что реформа судопроизводства – это тот случай, когда есть хорошие вещи, которые нужны стране, но также есть и противоречивые вещи, и негативные.

      Я уверен, что нам будет очень трудно найти в этой стране человека, который будет считать, что с судебной реформой все хорошо. Даже не надо смотреть на социологические опросы, а просто спросить любого гражданина, который скажет, что, к сожалению, право на защиту в суде – это проблема в нашей стране,
      – заявил Железняк.


      Что предлагает закон Зеленского

      Овдиенко предположил, что иностранные инвесторы не заходят в нашу страну, потому что чувствуют опасность. Они не хотят вкладываться в Украину, потому что опасаются рейдерства, добавил Артем.

      Смотрите, я уверен, если бы у нас были инвесторы да и украинский бизнес и имели бы какое-то доверие к судам, то они бы не заключали контракты и другие договоренности по законодательству,
      – сообщил нардеп.

      В то же время он пояснил, что есть закон, согласно которому можно заключать эти сделки по британскому праву. Это было сделано для того, чтобы привлечь инвесторов в Украину.

      Какие изменения предлагает закон Зеленского

      • Изменения в закон о люстрации:
        Законопроект предполагает расширение действия закона об очищении власти на лиц, которые в период с 21 ноября 2013-го до 19 мая 2019-го в течение одного года и более занимали должности председателя Высшей квалификационной комиссии судей, главы Государственной судебной администрации и их заместителей.
      • Уменьшение количества судей Верховного Суда Украины:
        Принятый проект закона предусматривает уменьшение максимально возможного количества судей Верховного суда с двухсот до ста.
      • Изменение состава Высшей квалификационной комиссии судей:
        Отныне количество членов ВККС уменьшится с 16 до 12. Всех их будет назначать на 4 года Высший совет правосудия по результатам конкурса. Раньше по несколько членов выбирали по результатам съездов судей, представителей юридических высших учебных заведений, адвокатов, а также омбудсмен и председатель Государственной судебной администрации.
      • Основания для увольнения членов Высшей квалификационной комиссии судей:
        Новый закон определяет следующие основания для увольнения члена ВККС: собственное заявление об увольнении, неспособность исполнять полномочия, несоответствие требованиям к члену комиссии, нарушение требований в сфере предотвращения коррупции, прогулы в течение месяца, пренебрежение обязанностями. Кроме того, все граждане получат право на обращение с жалобой о совершении дисциплинарного нарушения.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Президент Украины Судьи Реформы
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