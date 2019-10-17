Что не так с судебной реформой Зеленского: мнения экспертов
Еще во время президентской кампании Владимир Зеленский назвал судебную реформу своим приоритетом. Несомненно, она нужна стране и внедрять ее надо как можно раньше, убеждены эксперты. Однако Совет Европы раскритиковал судебную реформу Зеленского. О том, как к ней относятся эксперты – читайте дальше.
Как заметил ведущий программы "Политанатомия" Артем Овдиенко в прямом эфире 24 канала, внедрять эту реформу нужно было еще в 2014 году. По его мнению, пятый президент Украины не решился это делать по разным причинам.
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Теперь же страна имеет нового президента и принятый "слугами народа" во втором чтении законопроект о судебной реформе. Нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк отметил, что реформа судопроизводства – это тот случай, когда есть хорошие вещи, которые нужны стране, но также есть и противоречивые вещи, и негативные.
Я уверен, что нам будет очень трудно найти в этой стране человека, который будет считать, что с судебной реформой все хорошо. Даже не надо смотреть на социологические опросы, а просто спросить любого гражданина, который скажет, что, к сожалению, право на защиту в суде – это проблема в нашей стране,
– заявил Железняк.
Что предлагает закон Зеленского
Овдиенко предположил, что иностранные инвесторы не заходят в нашу страну, потому что чувствуют опасность. Они не хотят вкладываться в Украину, потому что опасаются рейдерства, добавил Артем.
Смотрите, я уверен, если бы у нас были инвесторы да и украинский бизнес и имели бы какое-то доверие к судам, то они бы не заключали контракты и другие договоренности по законодательству,
– сообщил нардеп.
В то же время он пояснил, что есть закон, согласно которому можно заключать эти сделки по британскому праву. Это было сделано для того, чтобы привлечь инвесторов в Украину.
Какие изменения предлагает закон Зеленского
- Изменения в закон о люстрации:
Законопроект предполагает расширение действия закона об очищении власти на лиц, которые в период с 21 ноября 2013-го до 19 мая 2019-го в течение одного года и более занимали должности председателя Высшей квалификационной комиссии судей, главы Государственной судебной администрации и их заместителей.
- Уменьшение количества судей Верховного Суда Украины:
Принятый проект закона предусматривает уменьшение максимально возможного количества судей Верховного суда с двухсот до ста.
- Изменение состава Высшей квалификационной комиссии судей:
Отныне количество членов ВККС уменьшится с 16 до 12. Всех их будет назначать на 4 года Высший совет правосудия по результатам конкурса. Раньше по несколько членов выбирали по результатам съездов судей, представителей юридических высших учебных заведений, адвокатов, а также омбудсмен и председатель Государственной судебной администрации.
- Основания для увольнения членов Высшей квалификационной комиссии судей:
Новый закон определяет следующие основания для увольнения члена ВККС: собственное заявление об увольнении, неспособность исполнять полномочия, несоответствие требованиям к члену комиссии, нарушение требований в сфере предотвращения коррупции, прогулы в течение месяца, пренебрежение обязанностями. Кроме того, все граждане получат право на обращение с жалобой о совершении дисциплинарного нарушения.