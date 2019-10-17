Что не так с судебной реформой Зеленского: мнения экспертов

Еще во время президентской кампании Владимир Зеленский назвал судебную реформу своим приоритетом. Несомненно, она нужна стране и внедрять ее надо как можно раньше, убеждены эксперты. Однако Совет Европы раскритиковал судебную реформу Зеленского. О том, как к ней относятся эксперты – читайте дальше.

Как заметил ведущий программы "Политанатомия" Артем Овдиенко в прямом эфире 24 канала, внедрять эту реформу нужно было еще в 2014 году. По его мнению, пятый президент Украины не решился это делать по разным причинам.

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Теперь же страна имеет нового президента и принятый "слугами народа" во втором чтении законопроект о судебной реформе. Нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк отметил, что реформа судопроизводства – это тот случай, когда есть хорошие вещи, которые нужны стране, но также есть и противоречивые вещи, и негативные.

Я уверен, что нам будет очень трудно найти в этой стране человека, который будет считать, что с судебной реформой все хорошо. Даже не надо смотреть на социологические опросы, а просто спросить любого гражданина, который скажет, что, к сожалению, право на защиту в суде – это проблема в нашей стране,

– заявил Железняк.



Что предлагает закон Зеленского

Овдиенко предположил, что иностранные инвесторы не заходят в нашу страну, потому что чувствуют опасность. Они не хотят вкладываться в Украину, потому что опасаются рейдерства, добавил Артем.

Смотрите, я уверен, если бы у нас были инвесторы да и украинский бизнес и имели бы какое-то доверие к судам, то они бы не заключали контракты и другие договоренности по законодательству,

– сообщил нардеп.

В то же время он пояснил, что есть закон, согласно которому можно заключать эти сделки по британскому праву. Это было сделано для того, чтобы привлечь инвесторов в Украину.

Какие изменения предлагает закон Зеленского