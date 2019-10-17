Що не так із судовою реформою Зеленського: думки експертів

Ще під час президентської кампанії Володимир Зеленський назвав судову реформу своїм пріоритетом. Безсумнівно, вона потрібна країні й впроваджувати її треба якомога раніше, переконані експерти. Натомість Рада Європи розкритикувала судову реформу Зеленського. Про те, як до неї ставляться експерти – читайте далі.

Як зауважив ведучий програми "Політанатомія" Артем Овдієнко у прямому ефірі 24 каналу, впроваджувати цю реформу треба було ще у 2014 році. На його думку, п'ятий президент України не наважився цього робити з різних причин.

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Тепер же країна має нового президента та ухвалений "слугами народу" у другому читанні законопроєкт про судову реформу. Нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк зауважив, що реформа судочинства – це той випадок, коли є гарні речі, що потрібні країні, але також є і суперечливі речі, і негативні.

Я впевнений, що нам буде дуже важко знайти в цій країні людину, що буде вважати, що з судовою реформою все добре. Навіть не треба дивитися на соціологічні опитування, а просто спитати будь-якого громадянина, який скаже, що, на жаль, право на захист у суді – це проблема у нашій країні,

– заявив Железняк.



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Овдієнко припустив, що іноземні інвестори не заходять до нашої країни, бо відчувають небезпеку. Вони не хочуть вкладатися в Україну, бо побоюються рейдерства, додав Артем.

Дивіться, я впевнений, якби у нас були інвестори та й навіть український бізнес і мали б якусь довіру до судів, то вони б не укладали контракти й інші домовленості по законодавству,

– повідомив нардеп.

Водночас він пояснив, що є закон, згідно з яким можна укладати ці угоди по британському праву. Це було зроблено для того, аби залучити інвесторів в Україну.

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