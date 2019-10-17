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      Що не так із судовою реформою Зеленського: думки експертів

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      Що не так із судовою реформою Зеленського: думки експертів
      Що не так із судовою реформою Зеленського: думки експертів / 24 канал

      Ще під час президентської кампанії Володимир Зеленський назвав судову реформу своїм пріоритетом. Безсумнівно, вона потрібна країні й впроваджувати її треба якомога раніше, переконані експерти. Натомість Рада Європи розкритикувала судову реформу Зеленського. Про те, як до неї ставляться експерти – читайте далі.

      Як зауважив ведучий програми "Політанатомія" Артем Овдієнко у прямому ефірі 24 каналу, впроваджувати цю реформу треба було ще у 2014 році. На його думку, п'ятий президент України не наважився цього робити з різних причин. 

      Читайте також: Чому Рада Європи розкритикувала судову реформу Зеленського

      Тепер же країна має нового президента та ухвалений "слугами народу" у другому читанні законопроєкт про судову реформу. Нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк зауважив, що реформа судочинства – це той випадок, коли є гарні речі, що потрібні країні, але також є і суперечливі речі, і негативні.

      Я впевнений, що нам буде дуже важко знайти в цій країні людину, що буде вважати, що з судовою реформою все добре. Навіть не треба дивитися на соціологічні опитування, а просто спитати будь-якого громадянина, який скаже, що, на жаль, право на захист у суді – це проблема у нашій країні,
      – заявив Железняк.


      Що пропонує закон Зеленського

      Овдієнко припустив, що іноземні інвестори не заходять до нашої країни, бо відчувають небезпеку. Вони не хочуть вкладатися в Україну, бо побоюються рейдерства, додав Артем.

      Дивіться, я впевнений, якби у нас були інвестори та й навіть український бізнес і мали б якусь довіру до судів, то вони б не укладали контракти й інші домовленості по законодавству,
      – повідомив нардеп.

      Водночас він пояснив, що є закон, згідно з яким можна укладати ці угоди по британському праву. Це було зроблено для того, аби залучити інвесторів в Україну. 

      Які зміни пропонує закон Зеленського

      • Зміни до закону про люстрацію. Законопроєкт передбачає розширення дії закону про очищення влади на осіб, які у період з 21 листопада 2013-го до 19 травня 2019-го протягом одного року та більше обіймали посади голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів, голови Державної судової адміністрації та їхніх заступників.
      • Зменшення кількості суддів Верховного Суду України. Ухвалений проєкт закону передбачає зменшення максимально можливої кількості суддів Верховного суду з двохсот до сотні.
      • Зміна складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Відтепер кількість членів ВККС зменшиться з 16 до 12. Усіх їх призначатиме на 4 роки Вища рада правосуддя за результатами конкурсу. Натомість раніше по декілька членів обирали за результатами з'їздів суддів, представників юридичних вищих навчальних закладів, адвокатів, а також омбудсмен і голова Державної судової адміністрації.
      • Підстави для звільнення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Новий закон визначає такі підстави для звільнення члена ВККС: власна заява про звільнення, неспроможність виконувати повноваження, невідповідність вимогам до члена комісії, порушення вимог у сфері запобігання корупції, прогули протягом місяця, нехтування обов'язками. Крім того, усі громадяни отримають право на звернення зі скаргою про вчинення дисциплінарного порушення.
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      сьогодні
      30128
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Судді Президент України Реформи Володимир Зеленський
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