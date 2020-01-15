Что не так с законопроектом Зеленского о децентрализации: объяснение эксперта
Эксперт по вопросам децентрализации Руслан Рохов считает, что в законопроекте Зеленского есть много мин замедленного действия. Что не так с законопроектом Зеленского и чем он может быть опасен – читайте дальше.
В прямом эфире 24 канала Руслан Рохов сказал, если принять закон в том виде, как он есть сейчас, то может сложиться ситуация, когда большее влияние будет иметь президент, а не житель конкретной общины.
Важно! Верховная Рада не стала рассматривать законопроект о децентрализации
"То, какие полномочия, какой размер средств будет в городе, будет зависеть от законов. Изменения в Конституцию забирают гарантию закрепления средств", – отметил Рохов.
Они забирают гарантию закрепления средств. Если государство делегирует полномочия местному самоуправлению, но не дает средства, то фактически город должен из собственного бюджета покрывать все расходы,
– пояснил эксперт.
Он подчеркнул, что изменения создают условия для того, чтобы забрать все ресурсы, оставив города с копейками. Также эксперт добавил, что общество однозначно не поддерживает эти изменения. То же самое можно сказать и о лидерах самоуправления, городских головах и депутатах.
Что такое децентрализация?
Это передача полномочий и финансов от государственной власти ближе к людям – органам местного самоуправления. По замыслу реформы, сельские, поселковые городские советы и их исполкомы должны иметь широкие полномочия и достаточно средств, чтобы быть способными решать все местные вопросы и нести за это ответственность.
"Если вы хотите иметь возможность влиять на развитие, самостоятельно определять, как тратить местный бюджет, привлекать к ответственности, а не ждать, чтобы это за вас делал префект, то надо, чтобы этих изменений не было в действующем виде. Об этом сказали все наши международные партнеры", – подытожил Руслан.
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