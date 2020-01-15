Що не так з законопроєктом Зеленського про децентралізацію: пояснення експерта

Експерт з питань децентралізації Руслан Рохов вважає, що у законопроєкті Зеленського є багато мін сповільненої дії. Що не так з законопроєктом Зеленського і чим він може бути небезпечний – читайте далі.

У прямому ефірі 24 каналу Руслан Рохов сказав, якщо ухвалити закон у тому вигляді, який він є зараз, то може скластися ситуація, коли більший вплив матиме президент, а не мешканець конкретної громади.

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"Те, які повноваження, який розмір коштів буде у місті, залежатиме від законів. Зміни до Конституції забирають гарантію закріплення коштів", – зазначив Рохов.

Вони забирають гарантію закріплення коштів. Якщо держава делегує повноваження місцевому самоврядуванню, але не дає кошти, то фактично місто мусить з власного бюджету покривати всі видатки,

– пояснив експерт.

Він наголосив, що зміни створюють умови для того, аби забрати усі ресурси, залишивши міста з копійками. Також експерт додав, що експерта спільнота однозначно не підтримує ці зміни. Те ж саме можна сказати і про лідерів самоврядування, міських голів та депутатів.

Що таке децентралізація?Це передання повноважень і фінансів від державної влади якнайближче до людей – органам місцевого самоврядування. За задумом реформи, сільські, селищні міські ради та їхні виконкоми повинні мати широкі повноваження й достатньо коштів, щоби бути спроможними розв'язувати всі місцеві питання та нести за це відповідальність.

"Якщо ви хочете мати можливість впливати на розвиток, самостійно визначати як витрачати місцевий бюджет, притягувати до відповідальності, а не чекати, аби це за вас робив префект, то треба, щоб цих змін не було у чинному вигляді. Про це сказали всі наші міжнародні партнери", – підсумував Руслан.