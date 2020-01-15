19:27
16 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Помічники російського Діда Мороза. Жириновський переписує гімн Росії
      Вєсті Кремля
      00:10, сьогодні
      Вєсті.UA: У Вакарчука синдром Луценка. Янукович приглядає нерухомість
      Вєсті.UA
      23:58, 15 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ

      Що не так з законопроєктом Зеленського про децентралізацію: пояснення експерта

      215 Читать новость на русском

      Експерт з питань децентралізації Руслан Рохов вважає, що у законопроєкті Зеленського є багато мін сповільненої дії. Що не так з законопроєктом Зеленського і чим він може бути небезпечний – читайте далі.

      У прямому ефірі 24 каналу Руслан Рохов сказав, якщо ухвалити закон у тому вигляді, який він є зараз, то може скластися ситуація, коли більший вплив матиме президент, а не мешканець конкретної громади. 

      Важливо! Верховна Рада не стала розглядати законопроєкт про децентралізацію

      "Те, які повноваження, який розмір коштів буде у місті, залежатиме від законів. Зміни до Конституції забирають гарантію закріплення коштів", – зазначив Рохов.

      Вони забирають гарантію закріплення коштів. Якщо держава делегує повноваження місцевому самоврядуванню, але не дає кошти, то фактично місто мусить з власного бюджету покривати всі видатки,
      – пояснив експерт.

      Він наголосив, що зміни створюють умови для того, аби забрати усі ресурси, залишивши міста з копійками. Також експерт додав, що експерта спільнота однозначно не підтримує ці зміни. Те ж саме можна сказати і про лідерів самоврядування, міських голів та депутатів.

      Що таке децентралізація?Це передання повноважень і фінансів від державної влади якнайближче до людей – органам місцевого самоврядування. За задумом реформи, сільські, селищні міські ради та їхні виконкоми повинні мати широкі повноваження й достатньо коштів, щоби бути спроможними розв'язувати всі місцеві питання та нести за це відповідальність.

      "Якщо ви хочете мати можливість впливати на розвиток, самостійно визначати як витрачати місцевий бюджет, притягувати до відповідальності, а не чекати, аби це за вас робив префект, то треба, щоб цих змін не було у чинному вигляді. Про це сказали всі наші міжнародні партнери", – підсумував Руслан.

      "Північний потік-2" збирається відхилитися від правил: Єврокомісія простежить за справедливістю
      сьогодні
      12312
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Законодавство Реформи Децентралізація
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 15 січня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:25 Міністр Бабак: Мене хочуть дискредитувати представники олігархічних груп
      Альона Чернецька 231
      сьогодні , 19:00 Океани людського горя: які наслідки халатності судді Мєлєшак
      Віталій Шабунін 243
      сьогодні , 07:00 Що найбільше подразнює нашу шкіру та як її захистити
      526
      сьогодні , 17:00 Як роздрукувати якісні фото вдома: корисні поради
      9247
      сьогодні , 19:00 Вистріл в холосту: що довів злив аудіозапису з наради Гончарука
      Світлана Заліщук 166
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук