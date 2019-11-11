Что нужно делать правительству Гончарука для роста экономики, – мнение эксперта

Есть вопросы продуктивности правительства Алексея Гончарука. Показатели не идеальны. Но о результативности можно будет говорить лишь весной 2020 года.

Об этом в интервью 24 каналу рассказал исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

Читайте также: Правительство Гончарука: о первых победах и провалах молодых реформаторов

Есть разрушение механизмов, которые были при предыдущем правительстве. Принят Госбюджет-2020 в первом чтении. Госбюджет ориентирован на частный, а не государственный сектор. Дефицит бюджета немного ниже, чем на 2019 год. Времени не было, чтобы принципиально все менять. Но это говорит и об умеренности правительства. И предыдущее правительство не оставило гигантских дыр,

– отмечает Глеб Вышлинский.

По словам эксперта, достичь роста экономики на 40% за пять лет, о чем заявил Алексей Гончарук, возможно. Но нужно делать действительно радикальные вещи в экономической политике и вопросе правовластия. В экономической политике – это открытие рынка земли за максимально либеральной моделью, чтобы в Украину зашло больше иностранных инвестиций. Быстрая приватизация крупных государственных предприятий с целью привлечения крупных инвестиций.

Параллельно с экономическими шагами должны быть шаги в правовластии. Недопущение возврата "Приватбанка" или выплаты компенсации его предыдущим владельцам, что является предпосылкой программы сотрудничества с МВФ. Разрушение ключевых коррупционных рейдерских схем, которые препятствуют инвестициям. При этих условиях на 5-7% ежегодный рост возможен. Иначе будем теплиться с 3% ВВП. И чаяния украинских избирателей постепенно развеются,

– считает Вышлинский.

По его мнению, где-то весной 2020 году мы увидим конкретные результаты работы этого правительства. Зима – своего рода испытание. За пол года полноценной работы у Гончарука не будет оснований говорить, что в чем-то не разобрались.

Что известно о новом правительстве?Новый состав Кабинета министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком был утвержден 29 августа. За проголосовал 281 народный депутат. Против высказались 26 народных избранников, еще 45 воздержались, 43 не голосовали.

Кто вошел в новый Кабинет министров?

Дмитрий Кулеба – вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Михаил Федоров – вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации;

Тимофей Милованов – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Оксана Маркарова – министр финансов Украины;

Алексей Оржель – министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;

Владислав Криклий – министр инфраструктуры Украины;

Елена Бабак – министр развития общин и территорий Украины;

Анна Новосад – министр образования и науки Украины;

Зоряна Скалецкая (Черненко) – министр здравоохранения Украины;

Владимир Бородянский – министр культуры, молодежи и спорта Украины;

Юлия Соколовская – министр социальной политики Украины;

Арсен Аваков – министр внутренних дел Украины;

Оксана Коляда – министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;

Дмитрий Дубилет – министр Кабинета Министров Украины;

Вадим Пристайко – министр иностранных дел;

Андрей Загороднюк – министр обороны;

Денис Малюська – министр юстиции.



Кабинет министров / Инфографика 24 канала