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      Что нужно делать правительству Гончарука для роста экономики, – мнение эксперта

      4 Читати новину українською
      Алексею Гончаруку нужно быть решительным
      Алексею Гончаруку нужно быть решительным / gettyimages.com

      Есть вопросы продуктивности правительства Алексея Гончарука. Показатели не идеальны. Но о результативности можно будет говорить лишь весной 2020 года.

      Об этом в интервью 24 каналу рассказал исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

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      Есть разрушение механизмов, которые были при предыдущем правительстве. Принят Госбюджет-2020 в первом чтении. Госбюджет ориентирован на частный, а не государственный сектор. Дефицит бюджета немного ниже, чем на 2019 год. Времени не было, чтобы принципиально все менять. Но это говорит и об умеренности правительства. И предыдущее правительство не оставило гигантских дыр,
      – отмечает Глеб Вышлинский.

      По словам эксперта, достичь роста экономики на 40% за пять лет, о чем заявил Алексей Гончарук, возможно. Но нужно делать действительно радикальные вещи в экономической политике и вопросе правовластия. В экономической политике – это открытие рынка земли за максимально либеральной моделью, чтобы в Украину зашло больше иностранных инвестиций. Быстрая приватизация крупных государственных предприятий с целью привлечения крупных инвестиций.

      Параллельно с экономическими шагами должны быть шаги в правовластии. Недопущение возврата "Приватбанка" или выплаты компенсации его предыдущим владельцам, что является предпосылкой программы сотрудничества с МВФ. Разрушение ключевых коррупционных рейдерских схем, которые препятствуют инвестициям. При этих условиях на 5-7% ежегодный рост возможен. Иначе будем теплиться с 3% ВВП. И чаяния украинских избирателей постепенно развеются,
      – считает Вышлинский.

      По его мнению, где-то весной 2020 году мы увидим конкретные результаты работы этого правительства. Зима – своего рода испытание. За пол года полноценной работы у Гончарука не будет оснований говорить, что в чем-то не разобрались.

      Что известно о новом правительстве?Новый состав Кабинета министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком был утвержден 29 августа. За проголосовал 281 народный депутат. Против высказались 26 народных избранников, еще 45 воздержались, 43 не голосовали.

      Кто вошел в новый Кабинет министров?

      • Дмитрий Кулеба – вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
      • Михаил Федоров – вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации;
      • Тимофей Милованов – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
      • Оксана Маркарова – министр финансов Украины;
      • Алексей Оржель – министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;
      • Владислав Криклий – министр инфраструктуры Украины;
      • Елена Бабак – министр развития общин и территорий Украины;
      • Анна Новосад – министр образования и науки Украины;
      • Зоряна Скалецкая (Черненко) – министр здравоохранения Украины;
      • Владимир Бородянский – министр культуры, молодежи и спорта Украины;
      • Юлия Соколовская – министр социальной политики Украины;
      • Арсен Аваков – министр внутренних дел Украины;
      • Оксана Коляда – министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
      • Дмитрий Дубилет – министр Кабинета Министров Украины;
      • Вадим Пристайко – министр иностранных дел;
      • Андрей Загороднюк – министр обороны;
      • Денис Малюська – министр юстиции.

      уряд Гончарук
      Кабинет министров / Инфографика 24 канала

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Бюджет 2020
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