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      Що треба робити уряду Гончарука для зростання економіки, – думка експерта

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      Олексію Гончаруку потрібно бути рішучим
      Олексію Гончаруку потрібно бути рішучим / gettyimages.com

      Є питання продуктивності уряду Олексія Гончарука. Показники не ідеальні. Але про результативність можна буде говорити лише навесні 2020 року.

      Про це в інтерв’ю 24 каналу розповів виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

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      Є руйнація механізмів, які були за попереднього уряду. Ухвалено Держбюджет-2020 в першому читанні. Держбюджет орієнтований на приватний, а не державний сектор. Дефіцит бюджету трохи нижчий, ніж на 2019 рік. Часу не було, щоб принципово все змінювати. Але це говорить і про поміркованість уряду. І попередній уряд не залишив гігантських дірок,
      – зазначає Гліб Вишлінський.

      За словами експерта, досягти зростання економіки на 40% за п’ять років, про що заявив Олексій Гончарук, можливо. Але потрібно робити дійсно радикальні речі в економічній політиці і питанні правовладдя. В економічній політиці – це відкриття ринку землі за максимально ліберальною моделлю, щоб в Україну зайшло більше іноземних інвестицій. Швидка приватизація великих державних підприємств з метою залучення великих інвестицій.

      Паралельно з економічними кроками мають бути кроки в правовладді. Недопущення повернення "Приватбанку" чи виплати компенсації його попереднім власникам, що є передумовою програми співпраці з МВФ. Руйнування ключових корупційних рейдерських схем, які перешкоджають інвестиціям. За цих умов на 5-7% щорічне зростання можливе. Інакше будемо жевріти з 3% ВВП. І сподівання українських виборців поступово розвіються,
      – вважає Вишлінський.

      На його думку, десь навесні 2020 року ми побачимо конкретні результати роботи цього уряду. Зима – свого роду випробування. За пів року повноцінної роботи в Гончарука не буде підстав говорити, що в чомусь не розібралися.

      Що відомо про новий уряд? Новий склад Кабінету міністрів на чолі з прем’єром Олексієм Гончаруком був затверджений 29 серпня. За проголосував 281 народний депутат. Проти висловились 26 народних обранці, ще 45 утримались, 43 не голосували.

      Хто увійшов до нового Кабінету міністрів?

      • Дмитро Кулеба – віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції;
      • Михайло Федоров – віце-прем'єр-міністр України – міністр цифрової трансформації;
      • Тимофій Милованов – міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства;
      • Оксана Маркарова – міністр фінансів України;
      • Олексій Оржель – міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України;
      • Владислав Криклій – міністр інфраструктури України;
      • Олена Бабак – міністр розвитку громад і територій України;
      • Анна Новосад – міністр освіти і науки України;
      • Зоряна Скалецька (Черненко) – міністр охорони здоров'я України;
      • Володимир Бородянський – міністр культури, молоді та спорту України;
      • Юлія Соколовська – міністр соціальної політики України;
      • Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ України;
      • Оксана Коляда – міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України;
      • Дмитро Дубілет – міністр Кабінету Міністрів України;
      • Вадим Пристайко – міністр закордонних справ;
      • Андрій Загороднюк – міністр оборони;
      • Денис Малюська – міністр юстиції.

      уряд Гончарук
      Кабінет міністрів / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Бюджет 2020
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