Що треба робити уряду Гончарука для зростання економіки, – думка експерта
Є питання продуктивності уряду Олексія Гончарука. Показники не ідеальні. Але про результативність можна буде говорити лише навесні 2020 року.
Про це в інтерв’ю 24 каналу розповів виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.
Читайте також: Уряд Гончарука: про перші перемоги і провали молодих реформаторів
Є руйнація механізмів, які були за попереднього уряду. Ухвалено Держбюджет-2020 в першому читанні. Держбюджет орієнтований на приватний, а не державний сектор. Дефіцит бюджету трохи нижчий, ніж на 2019 рік. Часу не було, щоб принципово все змінювати. Але це говорить і про поміркованість уряду. І попередній уряд не залишив гігантських дірок,
– зазначає Гліб Вишлінський.
За словами експерта, досягти зростання економіки на 40% за п’ять років, про що заявив Олексій Гончарук, можливо. Але потрібно робити дійсно радикальні речі в економічній політиці і питанні правовладдя. В економічній політиці – це відкриття ринку землі за максимально ліберальною моделлю, щоб в Україну зайшло більше іноземних інвестицій. Швидка приватизація великих державних підприємств з метою залучення великих інвестицій.
Паралельно з економічними кроками мають бути кроки в правовладді. Недопущення повернення "Приватбанку" чи виплати компенсації його попереднім власникам, що є передумовою програми співпраці з МВФ. Руйнування ключових корупційних рейдерських схем, які перешкоджають інвестиціям. За цих умов на 5-7% щорічне зростання можливе. Інакше будемо жевріти з 3% ВВП. І сподівання українських виборців поступово розвіються,
– вважає Вишлінський.
На його думку, десь навесні 2020 року ми побачимо конкретні результати роботи цього уряду. Зима – свого роду випробування. За пів року повноцінної роботи в Гончарука не буде підстав говорити, що в чомусь не розібралися.
Що відомо про новий уряд? Новий склад Кабінету міністрів на чолі з прем’єром Олексієм Гончаруком був затверджений 29 серпня. За проголосував 281 народний депутат. Проти висловились 26 народних обранці, ще 45 утримались, 43 не голосували.
Хто увійшов до нового Кабінету міністрів?
- Дмитро Кулеба – віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції;
- Михайло Федоров – віце-прем'єр-міністр України – міністр цифрової трансформації;
- Тимофій Милованов – міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства;
- Оксана Маркарова – міністр фінансів України;
- Олексій Оржель – міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України;
- Владислав Криклій – міністр інфраструктури України;
- Олена Бабак – міністр розвитку громад і територій України;
- Анна Новосад – міністр освіти і науки України;
- Зоряна Скалецька (Черненко) – міністр охорони здоров'я України;
- Володимир Бородянський – міністр культури, молоді та спорту України;
- Юлія Соколовська – міністр соціальної політики України;
- Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ України;
- Оксана Коляда – міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України;
- Дмитро Дубілет – міністр Кабінету Міністрів України;
- Вадим Пристайко – міністр закордонних справ;
- Андрій Загороднюк – міністр оборони;
- Денис Малюська – міністр юстиції.