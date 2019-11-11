Що треба робити уряду Гончарука для зростання економіки, – думка експерта

Є питання продуктивності уряду Олексія Гончарука. Показники не ідеальні. Але про результативність можна буде говорити лише навесні 2020 року.

Про це в інтерв’ю 24 каналу розповів виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

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Є руйнація механізмів, які були за попереднього уряду. Ухвалено Держбюджет-2020 в першому читанні. Держбюджет орієнтований на приватний, а не державний сектор. Дефіцит бюджету трохи нижчий, ніж на 2019 рік. Часу не було, щоб принципово все змінювати. Але це говорить і про поміркованість уряду. І попередній уряд не залишив гігантських дірок,

– зазначає Гліб Вишлінський.

За словами експерта, досягти зростання економіки на 40% за п’ять років, про що заявив Олексій Гончарук, можливо. Але потрібно робити дійсно радикальні речі в економічній політиці і питанні правовладдя. В економічній політиці – це відкриття ринку землі за максимально ліберальною моделлю, щоб в Україну зайшло більше іноземних інвестицій. Швидка приватизація великих державних підприємств з метою залучення великих інвестицій.

Паралельно з економічними кроками мають бути кроки в правовладді. Недопущення повернення "Приватбанку" чи виплати компенсації його попереднім власникам, що є передумовою програми співпраці з МВФ. Руйнування ключових корупційних рейдерських схем, які перешкоджають інвестиціям. За цих умов на 5-7% щорічне зростання можливе. Інакше будемо жевріти з 3% ВВП. І сподівання українських виборців поступово розвіються,

– вважає Вишлінський.

На його думку, десь навесні 2020 року ми побачимо конкретні результати роботи цього уряду. Зима – свого роду випробування. За пів року повноцінної роботи в Гончарука не буде підстав говорити, що в чомусь не розібралися.

Що відомо про новий уряд? Новий склад Кабінету міністрів на чолі з прем’єром Олексієм Гончаруком був затверджений 29 серпня. За проголосував 281 народний депутат. Проти висловились 26 народних обранці, ще 45 утримались, 43 не голосували.

Хто увійшов до нового Кабінету міністрів?

Дмитро Кулеба – віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції;

Михайло Федоров – віце-прем'єр-міністр України – міністр цифрової трансформації;

Тимофій Милованов – міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства;

Оксана Маркарова – міністр фінансів України;

Олексій Оржель – міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України;

Владислав Криклій – міністр інфраструктури України;

Олена Бабак – міністр розвитку громад і територій України;

Анна Новосад – міністр освіти і науки України;

Зоряна Скалецька (Черненко) – міністр охорони здоров'я України;

Володимир Бородянський – міністр культури, молоді та спорту України;

Юлія Соколовська – міністр соціальної політики України;

Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ України;

Оксана Коляда – міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України;

Дмитро Дубілет – міністр Кабінету Міністрів України;

Вадим Пристайко – міністр закордонних справ;

Андрій Загороднюк – міністр оборони;

Денис Малюська – міністр юстиції.



Кабінет міністрів / Інфографіка 24 каналу