Что нужно сделать, чтобы остановить незаконную добычу янтаря: объяснение Казанского

Незаконная добыча янтаря в Житомирской, Волынской и Ровненской областях является едва ли не самой большой проблемой в Украине. С 2014 года СМИ и правоохранительные органы регулярно сообщают о масштабной нелегальной добыче янтаря, что вредит экологии.

Об изменениях в законодательство

Как сказал политический обозреватель Денис Казанский в прямом эфире канала, проблема с нелегальным янтарем может быть решена только после того, когда будет наведен порядок в законодательстве.

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Он отметил, что для этого нужно легализовать работу старателей и законодательно закрепить это в Конституции.

Пока не существует множества законов, которые бы могли урегулировать добычу янтаря. Все эти копатели вне закона. Но мы не можем заставить их не копать янтарь, ведь они там живут и это их заработок,

– подчеркнул Денис.



Добыча янтаря

О бездеятельности полиции

По его мнению, полиция может прекратить незаконную добычу янтаря, но в случае, если сами правоохранители не "крышуют" эту отрасль в конкретном регионе.

Мне лично известны случаи, когда полиция "крышевала" незаконные добычи. Им было известно, где именно добывался янтарь. Мы же должны понимать, что это делается не хаотично, а на определенных месторождениях. В основном это крупные клондайки и полиции прекрасно известно, где расположены их локации,

– заявил Казанский.

Что известно о незаконной добыче янтаря?

С 2014 года СМИ и правоохранительные органы регулярно сообщают о масштабной нелегальной добыче янтаря в Волынской, Ровненской и Житомирской областях.



Несколько раз в этих регионах даже были столкновения между силовиками и нелегальными старателями. За эти пять лет Генпрокуратура отчиталась о десятках задержанных. Согласно расследованию НАБУ на самом высоком уровне нелегальные схемы "крышевали" уже экс-нардепы Борислав Розенблат и Максим Поляков. Тогда в их вине не сомневался даже генпрокурор.