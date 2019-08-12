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      Что нужно сделать, чтобы остановить незаконную добычу янтаря: объяснение Казанского

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      Незаконная добыча янтаря в Житомирской, Волынской и Ровненской областях является едва ли не самой большой проблемой в Украине. С 2014 года СМИ и правоохранительные органы регулярно сообщают о масштабной нелегальной добыче янтаря, что вредит экологии.

      Об изменениях в законодательство

      Как сказал политический обозреватель Денис Казанский в прямом эфире канала, проблема с нелегальным янтарем может быть решена только после того, когда будет наведен порядок в законодательстве.

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      Он отметил, что для этого нужно легализовать работу старателей и законодательно закрепить это в Конституции.

      Пока не существует множества законов, которые бы могли урегулировать добычу янтаря. Все эти копатели вне закона. Но мы не можем заставить их не копать янтарь, ведь они там живут и это их заработок,
      – подчеркнул Денис.


      Добыча янтаря

      О бездеятельности полиции

      По его мнению, полиция может прекратить незаконную добычу янтаря, но в случае, если сами правоохранители не "крышуют" эту отрасль в конкретном регионе.

      Мне лично известны случаи, когда полиция "крышевала" незаконные добычи. Им было известно, где именно добывался янтарь. Мы же должны понимать, что это делается не хаотично, а на определенных месторождениях. В основном это крупные клондайки и полиции прекрасно известно, где расположены их локации,
      – заявил Казанский.

      Что известно о незаконной добыче янтаря?
      С 2014 года СМИ и правоохранительные органы регулярно сообщают о масштабной нелегальной добыче янтаря в Волынской, Ровненской и Житомирской областях.

      Несколько раз в этих регионах даже были столкновения между силовиками и нелегальными старателями. За эти пять лет Генпрокуратура отчиталась о десятках задержанных. Согласно расследованию НАБУ на самом высоком уровне нелегальные схемы "крышевали" уже экс-нардепы Борислав Розенблат и Максим Поляков. Тогда в их вине не сомневался даже генпрокурор.

      blog_ava
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      12 августа
      39808
      Теги: Новости Украины Расследования Янтарь Ровно столкновения Полиция
      Источник: 24 канал
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