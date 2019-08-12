00:31
13 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПЕТР ПОРОШЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин с брутальными мужчинами. Официальный перевозчик для диктаторов
      Вєсті Кремля
      23:15, 12 августа
      Вести.UA: Матиос стал новым Бондом. Плохая неделя Порошенко
      Вєсті.UA
      19:59, 12 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Пиар или справедливость: активист объяснил обоснованность увольнений Зеленского

      251 Читати новину українською

      Владимир Зеленский устроил кадровые чистки. В этот раз на Житомирщине. Президент Украины, не дослушав отчет главы полиции Житомирщины Вячеслава Печененко о борьбе с незаконной добычей янтаря в области, посоветовал ему уволиться. Действительно ли увольнение было необходимой мерой – читайте дальше.

      Как сказал активист города Олевск Александр Николайчук в прямом эфире 24 канала, если длительное время должностные лица не защитили лес, не провели профилактическую деятельность с преступностью и не привлекли к ответственности своих коллег, связанных с добычей янтаря, то они должны быть уволенны.

      Читайте также: Янтарные дела: Зеленский требует массовых увольнений правоохранителей на Житомирщине

      Он отметил, что сейчас количество добытчиков на Житомирщине составляет 100-200 человек ежедневно, тогда как в 2014-2017 годах их было от 3000 до 10000 ежедневно.

      Надо понимать, что этим занимаются в основном местные, чтобы просто заработать деньги. Обычно они даже не знают, это легализованная добыча, или нет,
      – подчеркнул активист.

      Как изменить ситуацию

      Александр видит несколько путей преодоления незаконной добычи янтаря:

      • Верховная Рада должна внести законопроект о легализации копателей. Тем самым дать им возможность зарабатывать дома в законный способ.
      • Провести рекультивацию тех лесных массивов, которые были уничтожены.

      Что известно о незаконной добыче янтаря?
      С 2014 года СМИ и правоохранители регулярно сообщают о масштабной нелегальной добыче янтаря в Волынской, Ровненской и Житомирской областях.

      Несколько раз в этих регионах даже были стычки между силовиками и нелегальными старателями. За эти пять лет Генпрокуратура отчиталась о десятках задержанных. В связи с расследованием НАБУ на высшем уровне нелегальные схемы "крышевали" уже экс-нардепы Борислав Розенблат и Максим Поляков. Тогда в их вине не сомневался даже Генпрокурор.

      Незаконная добыча янтаря в Украине

      К слову, ранее на Житомирщине обнаружили рекордную партию незаконно добытого янтаря. Правоохранители провели обыски и нашли более двух тонн ценного материала.

      blog_ava
      Новая версия прошивки EMUI 9.1 от Huawei уже доступна украинцам: график обновлений
      12 августа
      1199
      Теги: Новости Украины Новости политики Расследования Деньги Владимир Зеленский Янтарь столкновения Верховная Рада Борислав Розенблат
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 12 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Як працює виборча система з відкритими списками: найцікавіше із законодавства
      12 августа , 23:01 Як працює виборча система з відкритими списками: найцікавіше із законодавства
      Андрій Андрушків 17
      Спецмита на пальне з РФ: чому в Медведчука почалися проблеми
      12 августа , 22:30 Спецмита на пальне з РФ: чому в Медведчука почалися проблеми
      Дмитро Гнап 235
      Чем полезно пиво и как правильно его употреблять
      2 августа , 10:00 Чем полезно пиво и как правильно его употреблять
      3656
      Главные новости 12 августа: допрос Порошенко в ГБР и поездка Зеленского в Житомирскую область
      12 августа , 22:27 Главные новости 12 августа: допрос Порошенко в ГБР и поездка Зеленского в Житомирскую область
      450
      В Украину за биометрическим паспортом и добровольно-принудительно в "Юнармию": новости Крымнаша
      12 августа , 22:00 В Украину за биометрическим паспортом и добровольно-принудительно в "Юнармию": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 676
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук