Пиар или справедливость: активист объяснил обоснованность увольнений Зеленского

Владимир Зеленский устроил кадровые чистки. В этот раз на Житомирщине. Президент Украины, не дослушав отчет главы полиции Житомирщины Вячеслава Печененко о борьбе с незаконной добычей янтаря в области, посоветовал ему уволиться. Действительно ли увольнение было необходимой мерой – читайте дальше.

Как сказал активист города Олевск Александр Николайчук в прямом эфире 24 канала, если длительное время должностные лица не защитили лес, не провели профилактическую деятельность с преступностью и не привлекли к ответственности своих коллег, связанных с добычей янтаря, то они должны быть уволенны.

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Он отметил, что сейчас количество добытчиков на Житомирщине составляет 100-200 человек ежедневно, тогда как в 2014-2017 годах их было от 3000 до 10000 ежедневно.

Надо понимать, что этим занимаются в основном местные, чтобы просто заработать деньги. Обычно они даже не знают, это легализованная добыча, или нет,

– подчеркнул активист.

Как изменить ситуацию

Александр видит несколько путей преодоления незаконной добычи янтаря:

• Верховная Рада должна внести законопроект о легализации копателей. Тем самым дать им возможность зарабатывать дома в законный способ.

• Провести рекультивацию тех лесных массивов, которые были уничтожены.

Что известно о незаконной добыче янтаря?

С 2014 года СМИ и правоохранители регулярно сообщают о масштабной нелегальной добыче янтаря в Волынской, Ровненской и Житомирской областях.



Несколько раз в этих регионах даже были стычки между силовиками и нелегальными старателями. За эти пять лет Генпрокуратура отчиталась о десятках задержанных. В связи с расследованием НАБУ на высшем уровне нелегальные схемы "крышевали" уже экс-нардепы Борислав Розенблат и Максим Поляков. Тогда в их вине не сомневался даже Генпрокурор.



Незаконная добыча янтаря в Украине

К слову, ранее на Житомирщине обнаружили рекордную партию незаконно добытого янтаря. Правоохранители провели обыски и нашли более двух тонн ценного материала.