Піар чи справедливість: активіст пояснив обґрунтованість звільнень Зеленського

Володимир Зеленський влаштував кадрові чистки. Цього разу на Житомирщині. Президент України, не дослухавши звіт голови поліції Житомирщини В'ячеслава Печененка про боротьбу із незаконним видобутком бурштину в області, порадив йому звільнитися. Чи дійсно звільнення було необхідною мірою – читайте далі.

Як сказав активіст міста Олевськ Олександр Ніколайчук у прямому ефірі 24 каналу, якщо тривалий час посадові особи не захистили ліс, не провели профілактичну діяльність зі злочинністю та не притягли до відповідальності своїх колег, що пов'язані з видобутком бурштину, то вони мають бути звільнені.

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Він зауважив, що наразі кількість видобувачів на Житомирщині становить 100-200 людей щоденно, тоді як у 2014-2017 роках їх було від 3000 до 10000 щодня.

Треба розуміти, що цим займаються переважно місцеві, аби просто заробити гроші. Зазвичай вони навіть не знають, чи це легалізований видобуток, чи ні,

– наголосив активіст.

Як змінити ситуацію

Олександр вбачає декілька шляхів подолання незаконного видобутку бурштину:

• Верховна Рада має внести законопроект про легалізацію копачів. Тим самим дати їм можливість заробляти вдома у законний спосіб.

• Провести рекультивацію тих лісових масивів, що були знищені.

Що відомо про незаконний видобуток бурштину?З 2014 року ЗМІ та правоохоронці регулярно повідомляють про масштабний нелегальний видобуток бурштину у Волинській, Рівненській та Житомирській областях.



Кілька разів у цих регіонах навіть були сутички між силовиками та нелегальними старателями. За ці п'ять років Генпрокуратура відзвітувала про десятки затриманих. Згідно з розслідуванням НАБУ на найвищому рівні нелегальні схеми "кришували" уже екс-нардепи Борислав Розенблат і Максим Поляков. Тоді у їх провині не сумнівався навіть Генпрокурор.





Незаконний видобуток бурштину в Україні

До слова, раніше на Житомирщині виявили рекордну партію незаконно видобутого бурштину. Правоохоронці провели обшуки та знайшли понад дві тонни коштовного матеріалу.