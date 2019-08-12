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      Що треба зробити, аби зупинити незаконний видобуток бурштину: пояснення Казанського

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      Незаконний видобуток бурштину у Житомирській, Волинській та Рівненській областях є чи не найбільшою проблемою в Україні. З 2014 року ЗМІ та правоохоронці регулярно повідомляють про масштабний нелегальний видобуток бурштину, що шкодить екології.

      Про зміни до законодавства

      Як сказав політичний оглядач Денис Казанський у прямому ефірі каналу, проблема з нелегальним бурштином може бути розв'язана лише після того, коли буде наведений лад у законодавстві.

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      Він зауважив, що для цього потрібно легалізувати роботу старателів та законодавчо закріпити це у Конституції.

      Наразі не існує безліч законів, які б могли врегулювати видобуток бурштину. Всі ці копачі є поза законом. Але ми не можемо змусити їх не копати бурштин, адже вони там живуть і це їх заробіток,
      – підкреслив Денис.


      Видобуток бурштину

      Про бездіяльність поліції

      На його думку, поліція може припинити незаконний видобуток бурштину, але у випадку, якщо самі правоохоронці не "кришують" цю галузь у конкретному регіоні.

      Мені особисто відомі випадки, коли поліція "кришувала" незаконні видобутки. Їм було відомо, де саме видобувався бурштин. Ми ж маємо розуміти, що це робиться не хаотично, а на певних родовищах. Здебільшого це великі клондайки й поліції чудово відомо, де розташовані їх локації,
      – заявив Казанський.

      Що відомо про незаконний видобуток бурштину?З 2014 року ЗМІ та правоохоронці регулярно повідомляють про масштабний нелегальний видобуток бурштину у Волинській, Рівненській та Житомирській областях.

      Кілька разів у цих регіонах навіть були сутички між силовиками та нелегальними старателями. За ці п'ять років Генпрокуратура відзвітувала про десятки затриманих. Згідно з розслідуванням НАБУ на найвищому рівні нелегальні схеми "кришували" уже екс-нардепи Борислав Розенблат і Максим Поляков. Тоді у їх провині не сумнівався навіть Генпрокурор.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Бурштин Розслідування Поліція Сутички Рівне
      Джерело: 24 канал
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