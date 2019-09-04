Что нужно учесть в проекте о народовластии: версия эксперта

Право законодательной народной инициативы – дополнительный инструмент демократии. Об эффективности пока рано говорить. Надо увидеть, каким будет механизм.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Дмитрий Купира.

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По его словам, как будет выглядеть механизм народной законодательной инициативы, мы пока не знаем. Пока субъекта законодательной инициативы – народа нет в Конституции, это нельзя урегулировать отдельным законом.

В законе о народных инициативах могут быть определенные ограничения. Так, как и с референдумом. Ведь есть вопросы, которые нельзя выносить на референдум, что прописано в Конституции. Очевидно, с законодательной народной инициативой будет так же,

– считает Дмитрий Купыра.

Эксперт отмечает: последнее слово за парламентом. Народные депутаты могут рассмотреть законопроект или нет. В частности, говорит Купыра, документ сначала должен пройти регламентный комитет, который может вернуть его на доработку.

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Дмитрий Купыра отмечает: такие инициативы могут касаться чего угодно.

Чтобы получить понимание, какие законопроекты могут инициировать наши граждане, надо открыть петиции к президенту и Верховной Раде. Там можно увидеть весь ансамбль народного творчества. Есть правильные общественные инициативы, но есть много "хотелок" граждан. "Хочу все хорошее и ничего плохого",

– говорит Купыра.

Поэтому, по его мнению, есть оговорка. Может быть определенная юридическая коллизия. Конституция – закон прямого действия. Некоторыми положениями мы так и пользуемся. К примеру, о мирных собраниях. Соответствующего закона нет, но украинцы реализуют это свое право. То есть, если не будет принят отдельный закон о народных инициативах, то граждане могут прийти в парламент и сказать: это наше право, мы его хотим реализовать.

Что известно о проекте закона о законодательной инициативе народа Украины?3 сентября Верховая Рада большинством голосов проголосовала за внесение в повестку дня проекта закона о законодательной инициативе народа Украины. Далее документ передадут на рассмотрение Конституционного Суда. Проект закона предлагает внести изменения в 93-ю статью Конституции. В частности, добавить слово "народ" и абзац: "Закон принимается в соответствии с требованиями законодательной процедуры, определенной Конституцией Украины и законами Украины". Сейчас, согласно этой статье, право подавать законопроекты в Верховную Раду принадлежит президенту, народным депутатам и Кабинету Министров.