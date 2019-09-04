Що потрібно врахувати в проєкті про народовладдя: версія експерта

Право законодавчої народної ініціативи – додатковий інструмент демократії. Про ефективність поки рано говорити. Треба побачити, яким буде механізм.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Дмитро Купира.

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За його словами, як виглядатиме механізм народної законодавчої ініціативи, ми наразі не знаємо. Поки суб’єкта законодавчої ініціативи – народу – немає в Конституції, це не можна врегулювати окремим законом.

У законі про народні ініціативи можуть бути певні обмеження. Так, як і з референдумом. Адже є питання, які не можна виносити на референдум, що прописано Конституцією. Вочевидь, із законодавчою народною ініціативою буде так само,

– вважає Дмитро Купира.

Експерт наголошує: останнє слово за парламентом. Народні депутати можуть розглянути законопроєкт або ні. Зокрема, говорить Купира, документ спочатку має пройти регламентний комітет, який може повернути його на доопрацювання.

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Дмитро Купира зауважує: такі ініціативи можуть стосуватися будь-чого.

Щоб мати розуміння, які законопроєкти можуть ініціювати наші громадяни, треба відкрити петиції до президента і Верховної Ради. Там можна побачити весь ансамбль народної творчості. Є правильні громадські ініціативи, але є багато "хотєлок" громадян. "Хочу все добре і нічого поганого",

– говорить Купира.

Тому, на його думку, є застереження. Може бути певна юридична колізія. Конституція – закон прямої дії. Деякими положеннями ми так і користуємося. Приміром, про мирні зібрання. Відповідного закону немає, але українці реалізують це своє право. Тобто, якщо не буде ухвалений окремий закон про народні ініціативи, то громадяни можуть прийти в парламент і сказати: це наше право, ми його хочемо реалізувати.

Що відомо про проєкт закону щодо законодавчої ініціативи народу України? 3 вересня Верхова Рада більшістю голосів проголосувала за внесення до порядку денного проєкту закону щодо законодавчої ініціативи народу України. Далі документ передадуть на розгляд Конституційного Суду. Проєкт закону пропонує внести зміни у 93-ю статтю Конституції. Зокрема, додати слово "народ" та абзац: "Закон приймається відповідно до вимог законодавчої процедури, визначеної Конституцією України та законами України". Наразі, відповідно до цієї статті, право подавати законопроєкти до Верховної Ради належить президентові, народним депутатам і Кабінету Міністрів.