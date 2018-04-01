Что нужно знать о перерасчете пенсий с 1 апреля

Пенсии будут пересчитаны тем пенсионерам, которые работали последние 2 года.

Об этом сообщили "Вести".

С 1 апреля стартует новый виток пенсионной реформы. Планируется, что на этом этапе будет проведен автоматический перерасчет пенсий для тех пенсионеров, которые не спешат по выслуге лет на заслуженный отдых, а продолжают работать.

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Сейчас тем, кто хочет добиться увеличения выплат, необходимо подать заявление в территориальные управления Пенсионного фонда. Или же об этом должен позаботиться работодатель. Но начиная с апреля система автоматически пересчитает пенсии гражданам Украины, которые достигли пенсионного возраста, хотя последние 2 года официально работали и делали отчисления из зарплаты в Пенсионный фонд.

Для украинцев, которые работают и у которых по состоянию на 1 апреля 2018 года прошло меньше, чем 2 года с момента достижения пенсионного возраста, перерасчет тоже произойдет автоматически, но не ранее чем через 24 дня со дня выхода на пенсию.

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Гражданам, которые продолжают работать больше 2 лет после назначения пенсии, в плюс к выплатам учтут приобретенный страховой стаж и подсчитают процент отчислений из зарплаты. Министр социальной политики Андрей Рева рассказал, что в случае, если же зарплата стала ниже той, что была до выхода на пенсию, уменьшать пенсионную выплату никто не будет.

Согласно закону каждые 2 года у работающих пенсионеров растет страховой стаж, им должны делать перерасчет стажа, соответственно и пенсий. Если человек работал 40 лет и еще 2 года, то коэффициент будет не 0,40, а 0,42. Если у них коэффициент заработка был выше, чем тот, по которому была назначена пенсия, то увеличат коэффициент. Если меньше, то оставят существующий. Повышенную пенсию эта категория граждан получит уже в апреле,

– отметил Андрей Рева.

Основным остается вопрос, насколько увеличится пенсия, и будет ли это ощутимо для кошелька. Но чиновники уверяют: все индивидуально. При расчете пенсий в Пенсионном фонде сейчас используют среднюю зарплату 3764 грн, которую соотносят с зарплатой конкретного человека и его стажем по специальной формуле. Также на сайте Пенсионного фонда желающие смогут в специальном калькуляторе высчитать свой процент надбавки, однако, на данный момент, по техническим причинам, опция для пользователей недоступна. Экономист Александр Охрименко уверяет, что у большинства пенсионеров надбавки будут небольшими.

Если гражданин пенсионного возраста работал не официально, то его пересчет и вовсе не коснется. В Украине скоро выборы, поэтому информация о повышении пенсий будет постоянно появляться, а в целом суммы этих дополнительных выплат будут небольшими, так что нужно относиться к этому как к рекламе,

– пояснил экономист Охрименко.

Также ожидается, что Пенсионный фонд начнет основные выплаты пересчитанных и увеличенных пенсий за январь-апрель 2018 года для пенсионеров силовых структур. При начислении новой пенсии будет учитываться оклад по должности, оклад по спецзваниям и процентная ставка за выслугу лет. Для данной категории граждан страховая выплата окажется более значительной, чем для работающих пенсионеров: с 1 января 2018 сумма выплаты будет увеличена на 50%, с 1 января 2019 года – на 75%, а с 2020 года – и вовсе на 100%. То есть с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года военным пенсионерам ежемесячно отдельной суммой будут выплачиваться 50% разницы между месячным размером повышенной пенсии и месячным размером полученной пенсии в период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2017 года.