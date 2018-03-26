Москаль рассказал о маленькой зарплате

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль получает зарплату 8 тысяч гривен.

Об этом губернатор Закарпатской области заявил в интервью "Украинской правде".

Я видел по телевизору, как один полицейский жаловался, что получает 8000 гривен. Да, я также получаю такую ​​сумму. Мне установили оклад 11 тысяч гривен. Из них должен уплатить НДС, военный, пенсионный, социальный сбор. 4000 гривен я получаю аванса, 4000 – зарплаты, и должен ни в чем себе не отказывать,

– рассказал Москаль.

По его словам, его спасает пенсия, поскольку он пошел в 2005 году на госслужбу с должности заместителя министра.

"Я получил очень большую пенсию – 17000. Могу с ней прожить и на те 8000 х**н, простите, положить", – сообщил руководитель.

Также Москаль отметил, что не помогает своим детям, так как они "очень хорошо зарабатывают".

Напомним, недавно глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ сообщила ему об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье. Однако в Закарпатской ОГА заявили, что к ним не поступала информация об открытии миссии ОБСЕ в регионе.