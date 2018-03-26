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Москаль розповів про маленьку зарплату

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Геннадій Москаль
Геннадій Москаль / politeka.net

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль отримує зарплату 8 тисяч гривень.

Про це губернатор Закарпатської області заявив в інтерв'ю "Українській правді".

Я бачив по телевізору, як один поліцейський скаржився, що отримує 8 тисяч гривень. Так, я також отримую таку суму. Мені встановили оклад 11 тисяч гривень. З них повинен сплатити ПДВ, військовий, пенсійний, соціальний збір. 4 тисячі гривень я отримую авансу, 4 тисячі – зарплати, і повинен ні в чому собі не відмовляти,
– розповів Москаль.

За його словами, його рятує пенсія, оскільки він пішов у 2005 році на держслужбу з посади заступника міністра.

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"Я отримав дуже велику пенсію – 17 тисяч. Можу з нею прожити і на ті 8 тисяч х**н, вибачте, покласти", – повідомив очільник.

Також Москаль відзначив, що не допомагає своїм дітям, так як вони "дуже добре заробляють".

Нагадаємо, нещодавно глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ОБСЄ сповістила йому про відкриття спостережної місії на Закарпатті. Проте у Закарпатській ОДА заявили, що до них не надходила інформація про відкриття місії ОБСЄ у регіоні.

Теги: Новини України Новини політики Геннадій Москаль Новини Закарпаття
Джерело: 24 Канал
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