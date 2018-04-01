Що потрібно знати про перерахунок пенсій з 1 квітня

Пенсії будуть перераховані тим пенсіонерам, які працювали останні 2 роки.

Про це повідомили "Вести".

З 1 квітня стартує новий виток пенсійної реформи. Планується, що на цьому етапі буде проведено автоматичний перерахунок пенсій для тих пенсіонерів, які не поспішають за вислугою років на заслужений відпочинок, а продовжують працювати.

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Зараз тим, хто хоче домогтися збільшення виплат, необхідно подати заяву до територіальних управлінь Пенсійного фонду. Або ж про це повинен подбати роботодавець. Але починаючи з квітня система автоматично перерахує пенсії громадянам України, які досягли пенсійного віку, хоча останні 2 роки офіційно працювали і робили відрахування з зарплати до Пенсійного фонду.

Для українців, які працюють та у яких станом на 1 квітня 2018 року відбулося менше, аніж 2 роки з моменту досягнення пенсійного віку, перерахунок також відбудеться автоматично, але не раніше ніж через 24 дні з дня виходу на пенсію.

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Громадянам, які продовжують працювати понад 2 роки після призначення пенсії, в плюс до виплати врахують придбаний страховий стаж і підрахують відсоток відрахувань із зарплати. Міністр соціальної політики Андрій Рева розповів, що в разі, якщо ж зарплата стала нижчою за ту, що була до виходу на пенсію, зменшувати пенсійну виплату ніхто не буде.

Згідно із законом кожні 2 роки у працюючих пенсіонерів зростає страховий стаж, їм повинні робити перерахунок стажу, відповідно і пенсій. Якщо людина працювала 40 років і ще 2 роки, то коефіцієнт буде не 0,40, а 0,42. Якщо у них коефіцієнт заробітку був вищий, ніж той, за яким була призначена пенсія, то збільшать коефіцієнт. Якщо менше, то залишать існуючий. Підвищену пенсію ця категорія громадян отримає вже в квітні,

– наголосив Андрій Рева.

Основним залишається питання, наскільки ж збільшиться пенсія, і чи буде це відчутно для гаманця. Але чиновники запевняють: все індивідуально. При розрахунку пенсій в Пенсійному фонді зараз використовують середню зарплату 3764 грн, яку співвідносять з зарплатою конкретної людини і його стажем за спеціальною формулою. Також на сайті Пенсійного фонду охочі зможуть в спеціальному калькуляторі вирахувати свій відсоток надбавки, проте, на даний момент, з технічних причин, опція для користувачів недоступна. Економіст Олександр Охріменко запевняє, що більшості пенсіонерів надбавки будуть невеликими.

Якщо громадянин пенсійного віку працював не офіційно, то його перерахунок і зовсім не торкнеться. В Україні скоро вибори, тому інформація про підвищення пенсій буде постійно з'являтися, а в цілому суми цих додаткових виплат будуть невеликими, так що потрібно ставитися до цього як до реклами,

– пояснив економіст Охрименко.

Також очікується, що Пенсійний фонд почне основні виплати перерахованих і збільшених пенсій за січень-квітень 2018 року для пенсіонерів силових структур. При нарахуванні нової пенсії буде враховуватися оклад за посадою, оклад за спецзвань і відсоткова ставка за вислугу років. Для даної категорії громадян страхова виплата виявиться більш значною, ніж для працюючих пенсіонерів: з 1 січня 2018 сума виплати буде збільшено на 50%, з 1 січня 2019 – на 75%, а з 2020 року і зовсім на 100%. Тобто з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року військовим пенсіонерам щомісяця окремою сумою будуть виплачуватися 50% різниці між місячним розміром підвищеної пенсії і місячним розміром отриманої пенсії в період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2017 року.