14:49
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Авто 24
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Что нужно знать перед покупкой электрокара

18:17, 4 марта 1068 Читати новину українською

Электрокары захватывают Украину. Благодаря отмене на них НДС с первого января этого года, эксперты прогнозируют резкое увеличение импорта экологических авто. По темпам роста электротранспорта Украина занимает лидирующие позиции, однако по количеству таких автомобилей мы отстаем.

Эксперты прежде всего советуют взвесить: готовы ли вы пожертвовать своим комфортом. Ведь большинство электрокаров на полном заряде проезжают около 150 километров. Но те, кто уже пересел на зеленые авто, убеждают, даже в Украине заправочных станций достаточно, чтобы преодолеть довольно длинные дистанции. И главное: такая поездка дешевая.

На 100 километров машина потребляет примерно 16-18 киловатт энергии. Если средний тариф – 1,60 гривен за киловатт, то около 35 гривен будет стоить проехать 100 километров,
– рассказал директор салона электромобилей Алексей Островский.

Если же этот денежный эквивалент перевести на в бензиновый, выходит, что 100 километров можно проехать всего на одном литре А-95. И чтобы зарядить свой автомобиль, водитель должен разбираться в типах зарядок и разъемах для так называемого коннекта.

Читайте также: В Украине появился первый в Европе электрокар Tesla model 3

От обычной розетки, среднестатистическое авто будет заряжаться до 10 часов. С использованием специализированного блока авто в боевой готовности будет уже через 3 часа. Но есть и третий вариант – "Супер-чардж". Это быстрая зарядка на 50-киловаттной станции со специальным портом. С помощью такого устройства аккумуляторы наполняются энергией всего за 30 минут. Такую станцию ​​можно оборудовать и дома, стоить она будет от 14 тысяч гривен.

Эксперты советуют свои аккумуляторы не сажать до нуля. В резерве должно оставаться до 20 процентов заряда. Также бюджетные модели в жару не стоит заряжать до 100 процентов, ведь их системы, в отличие от премиум моделей, не оборудованы системой охлаждения и из-за перегрева аккумуляторы очень изнашиваются. Также владельцам эконом-вариантов советуют не злоупотреблять "Супер-чарджем".

Если вы все же решились купить электроавто, то должны знать, что новых в Украине почти нет. Преимущественно это бывшие в употреблении модели из Европы или Америки. И чтобы не прогореть, перед покупкой стоит со специалистом проверить изношенность и емкость аккумулятора. Через 300 тысяч пробега его мощность садится до 20%. А этот элемент может стоить половину авто.

Автор: Игорь Токарь
Теги: Авто 24 Электромобиль
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 4 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
сегодня, 14:00 Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
Дмитро Гнап 512
Украина и
сегодня, 13:01 Украина и "голубое топливо": у кого покупаем газ и на что он идет
397
Когда Украина сможет вернуть Крым
сегодня, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 1745
Приключения
сегодня, 11:01 Приключения "ихтамнет"-ов и выборы Путина в России: минута юмора от карикатуристов
569
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сегодня, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 1357
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук