Что нужно знать перед покупкой электрокара

Электрокары захватывают Украину. Благодаря отмене на них НДС с первого января этого года, эксперты прогнозируют резкое увеличение импорта экологических авто. По темпам роста электротранспорта Украина занимает лидирующие позиции, однако по количеству таких автомобилей мы отстаем.

Эксперты прежде всего советуют взвесить: готовы ли вы пожертвовать своим комфортом. Ведь большинство электрокаров на полном заряде проезжают около 150 километров. Но те, кто уже пересел на зеленые авто, убеждают, даже в Украине заправочных станций достаточно, чтобы преодолеть довольно длинные дистанции. И главное: такая поездка дешевая.

На 100 километров машина потребляет примерно 16-18 киловатт энергии. Если средний тариф – 1,60 гривен за киловатт, то около 35 гривен будет стоить проехать 100 километров,

– рассказал директор салона электромобилей Алексей Островский.

Если же этот денежный эквивалент перевести на в бензиновый, выходит, что 100 километров можно проехать всего на одном литре А-95. И чтобы зарядить свой автомобиль, водитель должен разбираться в типах зарядок и разъемах для так называемого коннекта.

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От обычной розетки, среднестатистическое авто будет заряжаться до 10 часов. С использованием специализированного блока авто в боевой готовности будет уже через 3 часа. Но есть и третий вариант – "Супер-чардж". Это быстрая зарядка на 50-киловаттной станции со специальным портом. С помощью такого устройства аккумуляторы наполняются энергией всего за 30 минут. Такую станцию ​​можно оборудовать и дома, стоить она будет от 14 тысяч гривен.

Эксперты советуют свои аккумуляторы не сажать до нуля. В резерве должно оставаться до 20 процентов заряда. Также бюджетные модели в жару не стоит заряжать до 100 процентов, ведь их системы, в отличие от премиум моделей, не оборудованы системой охлаждения и из-за перегрева аккумуляторы очень изнашиваются. Также владельцам эконом-вариантов советуют не злоупотреблять "Супер-чарджем".

Если вы все же решились купить электроавто, то должны знать, что новых в Украине почти нет. Преимущественно это бывшие в употреблении модели из Европы или Америки. И чтобы не прогореть, перед покупкой стоит со специалистом проверить изношенность и емкость аккумулятора. Через 300 тысяч пробега его мощность садится до 20%. А этот элемент может стоить половину авто.