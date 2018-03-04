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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Що потрібно знати перед купівлею електрокара

18:13, 4 березня 4030 Читать новость на русском

Електрокари полонять Україну. Завдяки скасуванню на них ПДВ з першого січня цього року, експерти прогнозують різке збільшення імпорту екологічних авто. За темпами росту електротранспорту Україна займає лідерські позиції, проте за кількістю таких автомобілі ми пасемо задніх.

Експерти перш за все радять зважити: чи ви готові пожертвувати своїм комфортом. Адже більшість електрокарів на повному заряді проїжджають близько 150 кілометрів. Та ті, хто вже пересів на зелені авто, переконують, навіть в Україні заправних станцій достатньо, щоб подолати доволі довгі дистанції. І головне: така поїздка дешева.

На 100 кілометрів машина споживає приблизно 16-18 кіловат енергії. Якщо середній тариф – 1,60 гривень за кіловат, то близько 35 гривень коштуватиме проїхати 100 кілометрів,
– розповів директор салону електромобілів Олексій Островський.

Якщо ж цей грошовий еквівалент перевести на у бензиновий, виходить, що 100 кілометрів можна проїхати всього на одному літрі А-95. І щоб зарядити своє авто, водій має розбиратись в типах зарядок і роз’ємах для так званого конекту.

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Від звичайної розетки, середньостатистичне авто буде заряджатись до 10 годин. З використанням спеціалізованого блоку – авто в бойовій готовності буде вже за 3 години. Та є й третій варіант "Супер-чардж", це швидка зарядка на 50-кіловатній станції зі спеціальним портом. З допомою такого пристрою акумулятори наповнюються енергією всього за 30 хвилин. Таку станцію можна обладнати і вдома, коштуватиме вона від 14 тисяч гривень.

Експерти радять свої акумулятори не садити до нуля. В резерві має залишатись до 20 відсотків заряду. Також, бюджетні моделі, у спеку, не варто заряджати до 100 відсотків, адже їх системи, на відміну від преміум моделей, не обладнані системою охолодження і через перегрів акумулятори дуже зношуються. Також, власникам економ-варіантів, радять не зловживати "Супер-чарджем".

Якщо ви все ж зважились купити електро авто, маєте знати, що нових в Україні майже не має. Переважно це вживані моделі з Європи чи Америки. І щоб не прогоріти, перед купівлею, варто зі спеціалістом перевірити зношеність і ємність акумулятора. Через 300 тисяч пробігу, його потужність сідає до 20%. А цей елемент може коштувати як половина авто.

Автор: Ігор Токар
Теги: Авто 24 Електромобіль
Джерело: 24 Канал
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